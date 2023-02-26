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"Путин физически боится Кадырова": экс-сотрудник КГБ рассказал об отношениях диктаторов

26 февраля 2023, 22:00
Еще до полномасштабного российского вторжения в Украину Кадыров перессорился со всеми влиятельными кругами в РФ, в частности со спецслужбами.
'Путин физически боится Кадырова': экс-сотрудник КГБ рассказал об отношениях диктаторов
Экс-сотрудник КГБ рассказал об отношениях Путина и Кадырова / скриншот

Чеченского диктатора Рамзана Кадырова вряд ли можно назвать "верным псом" президента РФ Владимира Путина. Он может даже ликвидировать российского диктатора, однако сейчас власти Чечни зависят от дотаций, предоставленных Кремлем. Такое мнение высказал бывший сотрудник советского КГБ и Службы внешней разведки РФ, международный консультант Сергей Жирнов.

"Сказать, что это верный пес Путина, будет неправильно. Сам по себе он просто отморозок, который может пойти на любые преступления внутри страны. Кадыров, мы понимаем, не шахматист, не стратег и Путин не стратег и не шахматист, поэтому они живут сегодняшним днем, Кадыров живет за счет дани, которую РФ из бюджета выплачивает этому ханату чеченскому. Это минимум миллиард в год долларов, а реально может быть и до 5 млрд долл. В этом тандеме Путин боится Кадырова реально, к тому же, боится на физическом уровне, он боится с ним оставаться один на один в кабинете, потому что Кадыров Путина может легко задушить просто голыми руками. И в этом смысле Путин его физически боится", - сказал Жирнов в эфире FreeДом.

По словам экс-сотрудника КГБ, Кадыров понимает, что без этих денег он не проживет и дня в Чечне. Ведь эти средства идут не только в карман чеченского диктатора, но и в карманы его ближайших соратников, благодаря которым Кадыров удерживает власть.

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"Конечно, эти деньги, во-первых, чтобы ему иметь на свои расходы, потому что он любит хорошо жить, хорошие машины и тому подобное. И, во-вторых, Чечня устроена так, что когда у вас есть много денег, вы должны ими делиться с вашими приближенными. И насколько правильно вы разделите эти деньги со своими приближенными, настолько долго вы проживете в этой республике", - сказал он.

Кто такой Сергей Жирнов

Сергей Олегович Жирнов — полковник запаса второго разряда, бывший разведчик-нелегал. Журналист, экономист-международник, общественный деятель, правозащитник, международный консультант, пишет cyclowiki.org.

В 1999—2001 годах прославился своей беспрецедентной историей с попыткой в судебном порядке получить на руки диплом об окончании КИ КГБ СССР. Служба внешней разведки Российской Федерации с 1997 года отказывается выдать бывшему разведчику-нелегалу Жирнову его собственный диплом об окончании давно расшифрованного шпионского ВУЗа под предлогом опасности разглашения государственной тайны. Неординарная судебно-шпионская история получила широкий публичный резонанс в России и за рубежом.

Как отметил Жирнов, еще до полномасштабного российского вторжения в Украину Кадыров перессорился со всеми влиятельными кругами в РФ, в частности со спецслужбами.

"Помним истории, когда кадыровские боевики приезжали в Москву выяснять отношения между собой, и когда там были перестрелки на улицах и тому подобное. В принципе, и он очень высокомерно относился к спецслужбам, а спецслужбы этого не любят", - сказал экс-сотрудник КГБ.

По его мнению, отравлением соратника (командира спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова) Кадырову хотят сказать, что он заигрался.

"И что в любом случае он висит на волоске, и что к нему тоже могут добраться, и что он ждет пулю, или он ждет "Хаймарс", а может прилететь очередное письмо, а может "Новичок", а может полоний", - резюмировал Жирнов.

Напомним, недавно глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров размечтался о захвате украинских городов, в частности, Одессы, Харькова и Киева. На совещании со своими террористами в Грозном Кадыров заявил, что собрался дойти до Польши. Он подчеркнул, что сейчас в России все структуры объединились вокруг призыва кремлевского диктатора и дают такие "показатели, которые даже не снились войскам НАТО и Евросоюза".

Раньше Кадыров заявил, что до конца 2023 года война России против Украины закончится и западу придется снова сотрудничать с Москвой. К тому же, путинский подхалим в июне 2022 года заявлял, что надеется на окончание "спецоперации" тоже до конца года.

"И, как всегда, европейские государства должны будут взаимодействовать во всех сферах с Российской Федерацией. Другого не должно быть и не будет", - сделал он пропагандистское заявление.

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