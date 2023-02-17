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"Роль Кадырова сильно снизилась": Пономарев рассказал, чего панически боится чеченский диктатор

17 февраля 2023, 19:27
Российский оппозиционер подчеркнул, что Кадыров реально беспокоится о своих бойцах – он их бережет, а потому не посылает в самое пекло.
Илья Пономарев, Рамзан Кадыров
Пономарев рассказал, чего панически боится Рамзан Кадыров / Фейсбук Ильи Пономарева, УНИАН

Чеченский диктатор Рамзан Кадыров не заинтересован в том, чтобы его бойцы были ликвидированы Вооруженными силами Украины. Кадырову важно сохранить свою репутацию, а потому его солдаты всегда идут позади и не бросаются в бой. В то же время для Евгения Пригожина его ЧВК Вагнера – лишь расходный материал. Такое мнение в интервью Главреду высказал российский оппозиционный политик, депутат Госдумы Российской Федерации в 2007-2016 гг. Илья Пономарев.

"И Кадыров, и Пригожин являются носителями одной концепции альтернативного частного воинства. Но как показало начало боевых действий, и я бы тут не становился на место тех очень многих людей в Украины, которые считают армию Кадырова "тик-ток войсками, которые ничего не умеют". Скорее, Кадыров реально беспокоится о своих бойцах – он их бережет, а потому не посылает в самое пекло", - сказал Пономарев.

Оппозиционер подчеркнул, что кадыровцы стремятся идти сзади, делать красивые фотографии, но не от того, что не умеют воевать, а потому что их руководство не так сильно в этом заинтересовано. Они боевые друзья, а Кадырову важно сохранять лояльность своих людей.

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"Это его личная гвардия – там и соплеменники, и единоверцы, и земляки. Если у Кадырова репутация в республике будет такой, что он своих соседей и друзей посылает на убой, то это для него будет лишним фактором риска с точки зрения управляемости Чечней", - отметил он.

В то же время, как отметил Пономарев, у главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина никаких подобных тормозов нет.

"Для Пригожина его ЧВК – это расходный материал. Он нашел эту концепцию с "зэками", которых надо посылать на фронт для того, чтобы их перемалывать. И в этом заинтересованы все, включая самих "зэков", потому что для них это билет на волю, и они понимают, что большая часть из них погибнет, но в конечном итоге это даст им возможность получить амнистию от тех преступлений, которые ими ранее были совершены. Это – разные жанры, но именно поэтому Кадыров не мог достичь никакого серьезного прорыва, а у Пригожина такие шансы существенно больше. И поэтому роль Кадырова сильно снизилась, в отличие от Пригожина. Но изначально это одни и те же ниши", - пояснил бывший депутат Госдумы.

Кто такой Илья Пономарев

Илья Пономарев – российский политический деятель, предприниматель в области высоких технологий. Депутат Государственной думы России 5-го и 6-го созывов (полномочия прекращены досрочно). Имеет гражданство Украины, разговаривает на украинском языке. В августе 2014 года был вынужден покинуть Россию, с 2015 года находится в США, пишет Википедия.

Скандальные заявления Кадырова

Недавно глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров размечтался о захвате украинских городов, в частности, Одессы, Харькова и Киева. На совещании со своими террористами в Грозном Кадыров заявил, что собрался дойти до Польши. Он подчеркнул, что сейчас в России все структуры объединились вокруг призыва кремлевского диктатора и дают такие "показатели, которые даже не снились войскам НАТО и Евросоюза".

Кроме того, глава Чечни Рамзан Кадыров призвал мусульман объединиться против НАТО. При этом свое обращение "дон-дон" почему-то опубликовал на китайском языке. "Мы призываем весь исламский мир, всех здравомыслящих людей объединиться совместными усилиями против нашего общего врага", - заявил Кадыров.

Раньше Кадыров заявил, что к концу 2023 года война России против Украины закончится и Западу придется вновь сотрудничать с Москвой. К тому же путинский подхалим в июне 2022 года заявлял, что надеется на окончание "спецоперации" тоже до конца года.

"И, как всегда, европейские государства должны будут взаимодействовать во всех сферах с Российской Федерацией. Другого не должно быть и не будет", - сделал он пропагандистское заявление.

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