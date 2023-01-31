'Где вы были?': Кадыров набросился на Украину и Запад, потому что якобы не помогли в чеченской войне

Кадыров заявил, что "был ярым ичкерийцем", но якобы это именно Европа не позволила сторонникам независимости Чечни "строить свое государство".

Рамзан Кадыров обвинил Украину и Запад в том, что они не помогли в чеченской войне / УНИАН

Чеченский диктатор Рамзан Кадыров обвинил Запад и Украину в том, что они не помогли чеченцам воевать за независимость в девяностые годы, а сейчас Чечня якобы не сможет существовать без России, и даже не прокормит людей.

"Где вы были, когда мы воевали за Ичкерию, когда мы отстаивали интерес независимости? Почему европейские государства, в том числе и Украина, не поддержали нас тогда, и сегодня вы вдруг решили поддержать несуществующее государство?"- заявил Кадыров в своем Telegram-канале.

Он добавил, что "был ярым ичкерийцем", но якобы это именно Европа не позволила сторонникам независимости Чечни "строить свое государство".

После этого чеченский диктатор назвал "предателями" нынешних сторонников Ичкерии. Кроме того, он попытался оправдать российское вторжение в Украину. Также Кадыров обратился к политическому руководству Польши, сказав: "Мы идем за вами". Он также призвал их "встать на колени".

Отметим, что обращение Кадырова появилось после того, как премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Чечня могла быть независимой от России, ведь страна много веков боролась за свою свободу.

Напомним, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал мусульман объединиться против НАТО. При этом свое обращение "дон-дон" почему-то опубликовал на китайском языке. "Мы призываем весь исламский мир, всех здравомыслящих людей объединиться совместными усилиями против нашего общего врага", - заявил Кадыров.

Также глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что отправит своих сыновей на войну против Украины. Он обещал бросить их в самые горячие бои. "Свои навыки Ахмат, Эли и Адам готовы применить. И я не шучу. Настало время показать себя в реальном бою, и это их стремление я лишь приветствую. Вскоре они отправятся на передовую и будут на самых сложных участках столкновения", - заявил Кадыров.

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