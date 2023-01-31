glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Где вы были?": Кадыров набросился на Украину и Запад, потому что якобы не помогли в чеченской войне

31 января 2023, 22:49
Кадыров заявил, что "был ярым ичкерийцем", но якобы это именно Европа не позволила сторонникам независимости Чечни "строить свое государство".
'Где вы были?': Кадыров набросился на Украину и Запад, потому что якобы не помогли в чеченской войне
Рамзан Кадыров обвинил Украину и Запад в том, что они не помогли в чеченской войне / УНИАН

Чеченский диктатор Рамзан Кадыров обвинил Запад и Украину в том, что они не помогли чеченцам воевать за независимость в девяностые годы, а сейчас Чечня якобы не сможет существовать без России, и даже не прокормит людей.

"Где вы были, когда мы воевали за Ичкерию, когда мы отстаивали интерес независимости? Почему европейские государства, в том числе и Украина, не поддержали нас тогда, и сегодня вы вдруг решили поддержать несуществующее государство?"- заявил Кадыров в своем Telegram-канале.

Он добавил, что "был ярым ичкерийцем", но якобы это именно Европа не позволила сторонникам независимости Чечни "строить свое государство".

После этого чеченский диктатор назвал "предателями" нынешних сторонников Ичкерии. Кроме того, он попытался оправдать российское вторжение в Украину. Также Кадыров обратился к политическому руководству Польши, сказав: "Мы идем за вами". Он также призвал их "встать на колени".

Отметим, что обращение Кадырова появилось после того, как премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Чечня могла быть независимой от России, ведь страна много веков боролась за свою свободу.

Напомним, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал мусульман объединиться против НАТО. При этом свое обращение "дон-дон" почему-то опубликовал на китайском языке. "Мы призываем весь исламский мир, всех здравомыслящих людей объединиться совместными усилиями против нашего общего врага", - заявил Кадыров.

Также глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что отправит своих сыновей на войну против Украины. Он обещал бросить их в самые горячие бои. "Свои навыки Ахмат, Эли и Адам готовы применить. И я не шучу. Настало время показать себя в реальном бою, и это их стремление я лишь приветствую. Вскоре они отправятся на передовую и будут на самых сложных участках столкновения", - заявил Кадыров.

Вас может заинтересовать:

новости Чечни Рамзан Кадыров Ичкерия
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

23:05

Как отучить кота драть диван и обои: способы, которые быстро помогут хозяину и питомцу

22:49

"Где вы были?": Кадыров набросился на Украину и Запад, потому что якобы не помогли в чеченской войнеВидео

22:39

Гороскоп на февраль 2023 года для Львов: подарки Вселенной, кризис и хэппи-энд

22:37

Украинским военным урезают выплаты с 1 февраля: сколько будут получать ВСУВидео

22:29

"Не осуждайте меня": сбежавший в Норвегию вагнеровец попросил прощение у украинцевВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

21:57

США объявят о новом пакете военной помощи Украине в ближайшее время - Белый домВидео

21:44

"Лайк, если видишь 200-го": Гордон поделился фото худого и осунувшегося пропагандиста Соловьева

21:43

"На тракторе на сафари поедут": Лукашенко опозорился с подарком президенту ЗимбабвеВидео

21:33

Сергей Стерненко. Кадыров вспомнил, как воевал за ИчкериюВидеоблоги

Реклама
21:16

"Атака будет со всех сторон": астролог назвал две даты в феврале, когда РФ пойдет в наступлениеВидео

21:15

Чем вытирать пыль: 5 средств, которые помогут сохранить чистоту и наполнят воздух свежестью

21:12

Изможденный и помятый Эштон Катчер появился на обложке американского EsquireВидео

21:02

Human Rights Watch обвинила ВСУ в использовании запрещенных противопехотных мин: в Украине ответилиВидео

20:51

Греция влипла в скандал и отказалась передавать Украине танки LeopardВидео

20:47

Могла повторить судьбу отца: названа вероятная причина смерти Лизы Мари Пресли

20:44

Украинская певица решилась усыновить ребенкаВидео

20:30

Гороскоп на февраль 2023 года для Дев: служба в армии, популярность и прибыльВидео

20:14

В Воздушных силах ВСУ рассказали, как россияне пытаются "кошмарить" Украину и ЕвропуВидео

20:02

Favbet Foundation передал очередной внедорожник для ВСУ

19:55

Позор или обычная ситуация: можно ли уносить с собой остатки еды из ресторанаВидео

Реклама
19:20

В Украине ответили на резкий отказ Байдена об истребителях для ВСУВидео

19:20

Россия хочет устроить Бахмут по всей линии фронтамнение

19:16

"Никогда не бывает достаточно": военный сказал, сможет ли Украина отбить атаки РФВидео

19:07

Что сделать, чтобы ногам было тепло зимой: 6 волшебно простых способов сохранить здоровье

19:07

Племянник Майкла Джексона сыграет его в фильме от продюсера "Богемской рапсодии"Видео

19:03

Красивый нюдовый маникюр 2023: 5 несравненных вариантов, которые вскружат голову многимФото

18:59

Организаторы Евровидения-2023 представили слоган и логотип конкурса, навеянные УкраинойВидео

18:38

Пикалов рассмешил старой историей, как Зеленский поздравлял его с днем рождения

18:32

Не только Донбасс: в ВСУ назвали регионы, которые находятся в опасности из-за наступления РФВидео

18:22

Их было минимум 10: Буданов рассказал о жестких попытках покушения на него - The Washington PostВидео

18:21

Россия стягивает ресурсы: военный ВСУ откровенно рассказал, что происходит в УгледареВидео

18:08

Австрия и Венгрия договорились не присылать оружие Украине

18:05

"Стоит запастись терпением": астролог предупредил о стрессовом полнолунии 5 февраляВидео

17:52

Уклонение от мобилизации: юристы рассказали, что грозит "отказникам"Видео

17:45

Когда и куда стоит поехать, а куда - не стоит: гороскоп путешествий на февраль от Влада РоссаВидео

17:42

РосСМИ "наврали" об инфаркте: певец Игорь Николаев срочно вышел на связь из больницыВидео

17:29

"Пусть бегут, пока Крымский мост цел": военный ВСУ спрогнозировал, чем завершится наступление РФВидео

17:23

Против Мэрилина Мэнсона подали новый иск об изнасиловании юной фанатки

17:19

Заключенному Михаилу Ефремову пророчат участие в войне в Украине в составе ЧВК

17:03

Достигают фантастических высот в жизни: люди с какими именами обречены на сногсшибательный успех

Реклама
16:56

От Leopard до Abrams: Кулеба назвал число танков в первой волне помощи УкраинеВидео

16:52

Жизнь без туалетной бумаги: почему в СССР не хотели ею пользоваться

16:51

Снегопад, вьюга и морозище в Украине: синоптик назвала дату новой атаки циклонаВидео

16:36

"Прям как Уэнсдей!": Павлиашвили показал необычную дочь

16:19

6 предметов, которые ни в коем случае не должны быть на кухонном столе: лучше их убрать

16:07

Гороскоп на февраль-2023: что ждет каждого в карьере, финансах и любвиВидео

16:01

РФ "хватает снарядов и техники": эксперт спрогнозировал сроки наступления оккупантовВидео

16:01

Эксперт назвал месяц, когда ВСУ будут готовы к масштабному контрнаступлениюВидео

15:46

"Сделать РФ зависимой от Крымского моста": экс-глава ЦРУ назвал сценарий освобождения КрымаВидео

15:40

Не только для красоты: зачем нужно ставить кактус возле компьютера

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Олег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк Фейгин
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять