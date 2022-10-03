Кадыров пообещал бросить своих несовершеннолетних сыновей на передовую в Украину

Кадыров отправит своих сыновей на войну против Украины / Reuters

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что отправит своих сыновей на войну против Украины. Он обещает бросить их в самые горячие бои. Он выложил видео с детьми, которое уже разлетелось в Сети.

У Кадырова трое сыновей - Ахмат, Эли и Адам (14, 15 и 16 лет). Он показал, как его дети проходят военную выучку.

"Свои навыки Ахмат, Эли и Адам готовы применить. И я не шучу. Настало время показать себя в реальном бою, и это их стремление я лишь приветствую. Вскоре они отправятся на передовую и будут на самых сложных участках столкновения", - заявил Кадыров.

Кадыров отправит своих сыновей на войну против Украины / скриншот

Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров закатил истерику и в бешенстве стал обвинять российских генералов в позорной сдаче лимана в Донецкой области, который освободили Вооруженные Силы Украины. При этом он уже нашел виновного за сдачу Лимана. Им, по мнению главы Чечни является командующий Центральным военным округом РФ генерал-полковник Александр Лапин.

Ранее он заявлял, что указ президента России Владимира Путина о мобилизации не будет выполняться в его Республике.

Другие новости: