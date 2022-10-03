На Херсонщине зенитчики из ВСУ "приземлили" российский штурмовик Су-25 за 11 млн долларов

На Херсонщине зенитчики из ВСУ "приземлили" российский штурмовик Су-25 / https://ua.depositphotos.com/ и УНИАН

Около 12.00 в понедельник, 3 октября в Бериславском районе подразделение Херсонской зенитной ракетной бригады сбило российский самолет-штурмовик модели Су-25 стоимостью в 11 млн долларов. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

Как говорят украинские офицеры, с начала полномасштабного военного вторжения российская оккупационная армия потеряла не менее 265 самолетов.

До того представители оперативного командования "Юг" утверждали, что силами противовоздушной обороны ВСУ в Бериславском районе был сбит дорогостоящий вертолет оккупантов Ка-52 "Аллигатор".

"Нашей авиацией нанесено 7 ударов по врагу, силами противовоздушной обороны в Бериславском районе сбит вражеский ударный вертолет Ка-52. Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 340 огневых задач. Уничтожены 40 рашистов, 2 танка и 7 единиц другой автобронетехники", – рассказали офицеры.

Напомним, ранее в своем традиционном обращении президент Владимир Зеленский подтвердил освобождение Архангельского и Миролюбовки в Херсонской области.

Как до того сообщал Главред, ранее Вооруженные силы Украины закрепляли тактическое положение на южных рубежах обороны, продолжали активные действия, создавая условия для дальнейшего продвижения на разных участках фронта. Армия РФ потеряла как минимум 10 военных и немало военной техники, в том числе тяжелую огнеметную систему "Солнцепек" и реактивную систему залпового огня "Град".

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