"Мы заберем Адэсу, Харьков и Киев": Кадыров собрался идти до Польши и уничтожать украинцев

Он подчеркнул, что сейчас в России все структуры объединились вокруг призыва кремлевского диктатора Путина.

Рамзан Кадыров / скриншот

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров снова размечтался о захвате украинских городов, в частности Одессы, Харькова и Киева.

На совещании со своими террористами в Грозном Кадыров заявил, что собрался дойти до Польши.

"Мы заберем и Адэсу, и Харьков, и Киев, дон", – мечтает лидер Чечни, при этом ничего не сказал, что их войска уже 6 месяцев не могут "захватить" Бахмут.

Он подчеркнул, что сейчас в России все структуры объединились вокруг призыва кремлевского диктатора и дают такие "показатели, которые даже не снились войскам НАТО и Евросоюза".

"Мы пробьемся, дон, и дойдем до Польши, которая кричит во всю, хотя не имеет никаких возможностей, дон", – грозился Кадыров.

Что заявлял Кадыров

Ранее Кадыров заявил, что до конца 2023 года война России против Украины закончится и Западу придется снова сотрудничать с Москвой.

К тому же путинский подхалим в июне 2022 года заявлял, что надеется на окончание "спецоперации" тоже до конца года.

"И, как всегда, европейские государства должны будут взаимодействовать во всех сферах с Российской Федерацией. Другого не должно быть и не будет", – сделал он пропагандистское заявление.

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