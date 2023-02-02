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"Отошел в тень": политолог объяснил, почему Кадыров стал гораздо реже говорить о войне в Украине

2 февраля 2023, 20:40
Российский политолог подчеркнул, что Кадыров тонко чувствует любые процессы наверху, а потому отошел в тень, чтобы лишний раз не подставляться.
'Отошел в тень': политолог объяснил, почему Кадыров стал гораздо реже говорить о войне в Украине
Политолог объяснил, почему Кадыров стал гораздо реже говорить о войне в Украине / Скриншот YouTube

В последнее время глава Чечни Рамзан Кадыров стал гораздо реже появляться в публичном пространстве и высказываться о войне в Украине. Это может быть связано с тем, что российский диктатор Владимир Путин определился с переходом "спецоперации" в полномасштабную войну. Такое мнение в интервью Главреду высказал российский политолог Дмитрий Орешкин.

Как отметил Орешкин, войну должны вести профессиональные военные, как и планировать многоуровневые военные операции. Именно поэтому Путин назначил Герасимова ответственным за всю военную машину, которая воюет с Украиной, и таким образом де-факто объявил общероссийскую национальную военную кампанию.

"Слава богу, теперь этой процедурой командует "Генштаб всея Руси". Не какие-то отдельные генералы, а Герасимов и Шойгу. А если так, Путин вынужденно на них поставил. Вследствие этого, такой краткосрочный блок неформальных воинов – Пригожина, Кадырова – по требованию военных, естественно, оттесняется. Потому что те беззастенчиво критиковали деятельность формальных федеральных органов, отвечающих за войну. И теперь Герасимов и Шойгу получили вынужденный карт-бланш со стороны Путина, и среди дел прищемили и Кадырова, и Пригожина", - отметил политолог.

Орешкин подчеркнул, что "Пригожин в целом нешуточный, но бандит, и вряд ли он может руководить, обеспечивать логистику и все остальное в масштабах военной операции. Он может гнать "зэков" на пулеметы, тем более, что у него есть какие-то профессиональные военные, которые пошли на службу, поэтому краткосрочные или мелкомасштабные военные операции ему по силам".

По словам российского политолога, Кадыров тонко чувствует любые процессы наверху, а потому отошел в тень, чтобы лишний раз не подставляться.

"Кстати, сейчас он начинает из этой тени выходить, но уже в другом качестве. Он уже не представляет из себя "победителя Киева", "завоевателя Украины", а сместился в пространство идеологической борьбы и смертельно обижается на персонажа из Швеции, который сжег Коран... Кадыров понимает, что на самом деле Путину он уже в меньшей степени нужен как военный командующий, и пробует себя на поле идеологической борьбы, рассказывает про 1,5 миллиарда мусульман, которых обидел западный мир", - заметил он.

Как отметил Орешкин, Пригожину в этом смысле хуже, потому что он не может говорить от имени мусульман. В то же время политолог не исключил, что вскоре "повар Путина" будет говорить от имени православных христиан. Ведь "он человек с большим жизненным опытом, ему перекрашиваться не впервой".

"В целом это проблема, отражающая осознание Путиным перехода к тяжелой, долгосрочной, масштабной национальной войне. История с "СВО" завершилась неудачно, и теперь путинская Россия втягивается в долгосрочную войну до изнеможения. И здесь, конечно, и кадыровцы, и пригожинцы играют свою важную роль, но все равно они находятся на втором плане", - пояснил политолог.

Кто такой Дмитрий Орешкин

Дмитрий Орешкин – советский и российский ученый – политический географ, политолог, кандидат географических наук, ведущий научный сотрудник Института географии РАН, пишет Википедия.

Напомним, ранее российский диктатор Владимир Путин впервые с начала полномасштабной войны России против Украины употребил слово "война". Так, глава Кремля признал, что его армия ведет войну в Украине, а не так называемую "спецоперацию". Кроме того, Путин заявил, что якобы Россия стремится к окончанию войны.

"Наша цель - не раскручивать этот маховик военного конфликта, а, наоборот, закончить эту войну, мы этого хотим и будем стремиться. Мы будем стремиться к тому, чтобы это было закончено. И чем быстрее, тем лучше, конечно", - сказал российский диктатор.

Кроме того, Путин заявил, что целью войны в Украине является попытка "объединить русский народ". Глава Кремля цинично заявил, что Москва действует в правильном направлении. Также президент страны-агрессора считает, что подавляющее большинство россиян готовы "все положить" ради своей страны.

"Что касается основной части – 99,9% наших граждан, наших людей, которые готовы все положить в интересах родины, здесь для меня ничего необычного нет. Это просто лишний раз убеждает меня в том, что Россия – особая страна. И у нас живут особые люди", - сказал Путин.

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