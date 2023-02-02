Для Путина начинаются тяжелые времена, он не рассчитывал на такую реакцию Запада – политолог

Глава Кремля пытается контролировать "безликую массу россиян", но война ворвалась в дом уже многих из них.

Для Путина начинаются тяжелые времена, считает политолог Дмитрий Орешкин/ сайт Кремля, Википедия

Для российского диктатора Владимира Путина начались тяжелые времена. Хоть он постоянно называл вторжение в Украину так называемой "специальной военной операцией" и говорил, будто бы это не заденет простых россиян, сейчас война ворвалась уже ко всем гражданам РФ.

Даже те российские семьи, из которых никто не воюет против украинцев на фронте, ощутили на себе последствия такого преступного решения Путина – из-за роста цен, отсутствия лекарств и т.п. Об этом рассказал российский политолог Дмитрий Орешкин в интервью Главреду.

"Эта война уже вломилась в каждый дом (в РФ – ред.): к кому-то – повесткой, к кому-то – похоронкой, к кому-то – ценниками, к кому-то – отсутствием лекарств. И на этом фоне для Путина начинаются тяжелые времена", – отмечает политолог.

Однако Путин рассчитывал, что для Украины эти времена будут еще тяжелее. Он думал, что РФ сможет продержаться дольше за Украину за счет большего количества ресурсов и людей, и что это может принести стране-агрессору победу.

"Но он не ожидал, что Украине так серьезно будет помогать значительная часть западного мира, здесь он просчитался. А этому миру всё равно, как Путин называет эту войну, потому что речь идет об оккупации территории суверенного государства", – говорит политолог.

Кто такой Дмитрий Орешкин Дмитрий Орешкин – советский и российский ученый – политический географ, политолог, кандидат географических наук, ведущий научный сотрудник Института географии РАН, пишет Википедия.

Также Орешкин выразил мнение, что глава Кремля никогда сам не назовет так называемую "СВО" войной, ведь тогда может еще больше потерять доверие россиян, для которых уже год рассказывает, якобы "это не война". Поэтому для того, чтобы назвать вещи своими именами, он вложит слово "война" в уста своего окружения.

"О войне будут говорить подчиненные – Соловьев, Кириенко, патриарх Кирилл, Пригожин, но сам Путин этого термина будет избегать", – отмечает Орешкин.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сказал, что Путин хочет доказать россиянам, что он долгосрочный игрок и никогда не сдается. Поэтому во время запланированного нового наступления, которое может состояться в марте или апреле 2023 года, диктатор РФ снова бросит свою армию на штурм Киева. Само наступление может происходить с двух-трех направлений.

Напомним, ранее российский политолог Дмитрий Орешкин отмечал, что российский диктатор Владимир Путин не остановится в Украине сам, если его не остановить. Он не отказался от своей идеи захватить все украинские территории, поэтому в случае успеха оккупантов на востоке и юге диктатор РФ отправит их снова на Киев и дальше.

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