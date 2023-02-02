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"Путин пойдет на Киев и дальше": захват части Украины Кремль втюхает россиянам как победу – политолог

2 февраля 2023, 13:09
Даже если оккупанты остановятся на админлинии Донецкой и Луганской областей, диктатор РФ подаст это россиянам "в победных цветах".
Российские военные, Владимир Путин, Дмитрий Орешкин
Захват части Украины Кремль втюхает россиянам как победу в войне, говорит политолог/ Минобороны РФ, сайт Кремля, скрин

Российский диктатор Владимир Путин не остановится в Украине сам, если его не остановить. Он не отказался от своей идеи захватить все украинские территории, поэтому в случае успеха оккупантов на востоке и юге диктатор РФ отправит их снова на Киев и дальше.

Однако украинские военные эффективно противостоят путинской армии. Поэтому в случае невозможности двигаться дальше, Путин может попытаться полностью захватить Донецкую и Луганскую области в их административных границах и объявить, будто задачи в Украине были выполнены. Такое мнение высказал российский политолог Дмитрий Орешкин в интервью Главреду.

"Если Путин руками Герасимова и Шойгу отодвинет линию к админлинии Донецкой области, то он может сказать о выполнении задания. Мол, мы "защитили русских людей Донецка и Луганска", уменьшив их численность наполовину, если не к одной трети. Но с помощью телевизора он сможет втюхать это своему населению", – отмечает политолог.

Однако затем у российского диктатора начнутся трудности. Он столкнется с тем, что экономика будет убита, газовые и нефтяные рынки потеряны, и окажется, что квалифицированные кадры разбежались.

Кто такой Дмитрий Орешкин

Дмитрий Орешкин – советский и российский ученый – политический географ, политолог, кандидат географических наук, ведущий научный сотрудник Института географии РАН, пишет Википедия.

Диктатор РФ также попытается удержать те оккупированные территории, которые позволили ему создать сухопутный коридор из России в Крым.

"Путин раскрасит достижения админграниц Донецкой и Луганской областей "победными" цветами. При этом он постарается удержать по половине Запорожской и Херсонской областей, рассказывая о том, что РФ еще и проложила сухопутный коридор в Крым. И это будет воспринято в России как достигнутая цель", – отмечает политолог.

Ранее военнослужащий ВСУ, журналист и политолог Кирилл Сазонов выразил мнение, что Путин не отказался от своей идеи захватить всю Украину. Поэтому не стоит ошибочно думать, что он может сам остановить свою армию на каком-то пределе и удовлетвориться этим. Если российским оккупантам удастся захватить еще часть украинских территорий, то они будут пытаться двигаться еще дальше, в том числе и на Киев.

Напомним, политический аналитик Александр Кочетков назвал два условия, при которых РФ сможет подобраться к Киеву. По его словам, для того, чтобы оккупанты смогли дойти до тех позиций, которые были заняты в 2022 году, им понадобиться эффект неожиданности и огромное количество личного состава.

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