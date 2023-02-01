"Путин остановится там, где получит по зубам": РФ вновь пойдет на Киев при одном условии – военный ВСУ

Российский диктатор Владимир Путин не отказался от своей идеи захватить всю Украину. Поэтому не стоит ошибочно думать, что он может сам остановить свою армию в каком-то месте и удовлетвориться этим.
Если российским оккупантам удастся захватить еще часть украинских территорий, то они будут пытаться двигаться еще дальше. Такое мнение высказал военнослужащий ВСУ, журналист, политолог Кирилл Сазонов в интервью Главреду.
"РФ дойдет ровно туда, куда мы ей позволим. Поэтому на Бахмуте базируются не только местные жители – там куча киевлян, ребят из Ивано-Франковска и Закарпатья. Потому что все прекрасно понимают, что Путин остановится там, где ему дадут по зубам. Если отойти и отдать ему кусочек земли, он не остановится никогда. То есть если отдать Путину Донбасс, он полезет на Запорожье и Днепр, а после и на Киев. Позже он долезет и до Львова, поэтому останавливать его нужно здесь и сейчас", – отмечает военнослужащий ВСУ.
Он подчеркнул, что в ближайших планах оккупантов – полностью захватить Донецкую область. Однако этим розовым мечтам не суждено было осуществиться, уверяет военный.
"Россияне мечтают о полном захвате хотя бы Донецкой области, но это всего лишь их мечты. Точно такие же, как и о взятии Киева и ликвидации Украины как государства", – говорит Сазонов.
РФ может пойти в новое наступление
Ранее аналитики американского Института изучения войны (ISW) отмечали, что новое масштабное наступление, которое могут готовить российские оккупанты, вероятно будет происходить в Луганской области или в районе Угледара Донецкой области.
Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен отмечает, что РФ может пойти в новое наступление весной 2023 года. Он подчеркнул, что к неизбежному наступлению нужно готовиться уже сейчас. Экс-генсек НАТО добавил, что нельзя позволить Путину выиграть эту войну, иначе он не остановится.
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что новое наступление российских оккупантов может начаться с Донецкого направления. Там в ближайшие месяцы будут наиболее горячие точки фронта.
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