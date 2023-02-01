"Путин остановится там, где получит по зубам": РФ вновь пойдет на Киев при одном условии – военный ВСУ

Диктатор РФ уже не остановится, если ему удастся захватить еще часть украинских земель. Поэтому остановить его нужно уже сейчас.

РФ может попытаться захватить всю Украину, если ее не остановить сейчас/ скрин

Российский диктатор Владимир Путин не отказался от своей идеи захватить всю Украину. Поэтому не стоит ошибочно думать, что он может сам остановить свою армию в каком-то месте и удовлетвориться этим.

Если российским оккупантам удастся захватить еще часть украинских территорий, то они будут пытаться двигаться еще дальше. Такое мнение высказал военнослужащий ВСУ, журналист, политолог Кирилл Сазонов в интервью Главреду.

"РФ дойдет ровно туда, куда мы ей позволим. Поэтому на Бахмуте базируются не только местные жители – там куча киевлян, ребят из Ивано-Франковска и Закарпатья. Потому что все прекрасно понимают, что Путин остановится там, где ему дадут по зубам. Если отойти и отдать ему кусочек земли, он не остановится никогда. То есть если отдать Путину Донбасс, он полезет на Запорожье и Днепр, а после и на Киев. Позже он долезет и до Львова, поэтому останавливать его нужно здесь и сейчас", – отмечает военнослужащий ВСУ.

Он подчеркнул, что в ближайших планах оккупантов – полностью захватить Донецкую область. Однако этим розовым мечтам не суждено было осуществиться, уверяет военный.

"Россияне мечтают о полном захвате хотя бы Донецкой области, но это всего лишь их мечты. Точно такие же, как и о взятии Киева и ликвидации Украины как государства", – говорит Сазонов.

РФ может пойти в новое наступление

Ранее аналитики американского Института изучения войны (ISW) отмечали, что новое масштабное наступление, которое могут готовить российские оккупанты, вероятно будет происходить в Луганской области или в районе Угледара Донецкой области.

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен отмечает, что РФ может пойти в новое наступление весной 2023 года. Он подчеркнул, что к неизбежному наступлению нужно готовиться уже сейчас. Экс-генсек НАТО добавил, что нельзя позволить Путину выиграть эту войну, иначе он не остановится.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что новое наступление российских оккупантов может начаться с Донецкого направления. Там в ближайшие месяцы будут наиболее горячие точки фронта.

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