"Единственный плацдарм": эксперт спрогнозировал, с какого направления войска РФ могут пойти в наступление

Не стоит скоро ждать наступления из Беларуси, ведь там нет ударной группировки. Также РФ вряд ли будет наступать на Луганщине, Запорожье или Херсонщине.

Самыми горячими точками фронта будут оставаться Бахмут, Угледар и Авдеевка, говорит эксперт/ Минобороны РФ, скрин

Новое наступление российских оккупантов может начаться с Донецкого направления. Там в ближайшие месяцы будут наиболее горячие точки фронта.

Самыми интенсивными боевые действия могут быть в районах Бахмута, Угледара и Авдеевки. Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире "24 канала".

Он подчеркнул, что донецкое направление – это единственный плацдарм, на котором оккупантам еще удается поддерживать хоть какой-то темп наступательных действий.

В то же время Коваленко предполагает, что россияне не смогут начать масштабное наступление на Луганском направлении, в Запорожской области или на Левобережье Херсонской области. По мнению эксперта, там захватчики могут устроить лишь имитацию наступления.

По словам военного обозревателя, бояться наступления из Беларуси пока тоже не стоит, ведь там оккупанты не сформировали никакой ударной группировки.

РФ может пойти в новое наступление

Ранее аналитики американского Института изучения войны (ISW) отмечали, что новое масштабное наступление, которое могут готовить российские оккупанты, вероятно будет в Луганской области или в районе Угледара Донецкой области.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что страна-агрессор Россия готовится к серьезной эскалации войны против Украины. Он подчеркнул, что обострение может произойти уже в ближайшие недели. Он не исключил, что российские войска могут начать наступление на Украину с юга, востока и севера, как это было 24 февраля 2022 года. Возможно, даже в годовщину полномасштабного вторжения.

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен отмечает, что РФ может пойти в новое наступление весной 2023 года. Он подчеркнул, что к неизбежному наступлению нужно готовиться уже сейчас. Экс-генсек НАТО добавил, что нельзя позволить Путину выиграть эту войну, иначе он не остановится.

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