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"В ближайшие две-три недели": Данилов заявил, что Россия готовится к максимальной эскалации

31 января 2023, 23:50
Секретарь СНБО отметил, что в новом масштабном наступлении будет участвовать примерно половина из более 320 тысяч мобилизованных российских солдат.
Украинские военные, Алексей Данилов
Данилов заявил, что Россия готовится к максимальной эскалации / 59 ОМПБр Якова Гандзюка, УНИАН

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что страна-агрессор Россия готовится к серьезной эскалации войны против Украины. Он подчеркнул, что обострение может произойти уже в ближайшие недели.

"Россия готовится к максимальной эскалации. Она собирает все возможное, проводит обучение и тренировки", - заявил Данилов в интервью Sky News.

Секретарь СНБО также не исключил, что российские войска могут начать наступление на Украину с юга, востока и севера, как это было 24 февраля 2022 года. Возможно, даже в годовщину полномасштабного вторжения.

"Мы понимаем, что все на столе... Я могу сказать, что мы не отвергаем ни одного сценария в ближайшие две-три недели", - отметил Данилов.

По его словам, Вооруженные силы Украины сейчас готовятся ко всем возможным сценариям и на этот раз имеют значительно большую поддержку со стороны международных партнеров, чем 12 месяцев назад.

Данилов также отметил, что в новом масштабном наступлении будет участвовать примерно половина из более 320 тысяч мобилизованных российских солдат.

"Мы прошли через большой сложный период, но я уверен, что главные бои еще впереди, и они состоятся в этом году в течение двух-трех месяцев. Это будут определяющие месяцы в войне", - добавил Данилов.

Россияне готовят повторное наступление на Украину

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Economist заявил, что в период с конца января или в марте 2023 года РФ может пойти в новое масштабное наступление на Украину. По мнению Залужного, враг способен попытаться захватить Киев, атаковать на Донбассе или на южном направлении. Украинским войскам нужно больше оружия для реализации своих задач.

Как отметил начальник Харьковского гарнизона, бригадный генерал Сергей Мельник, оккупационные войска России снова пойдут на Харьков. Они планируют использовать силы плохо подготовленных мобилизованных военных. Задача оккупантов – отрезать город от Киева, чтобы ВСУ не смогли двинуться на запад на помощь столице. Украинские войска будут отражать атаку.

В то же время российский террорист Игорь Гиркин высмеял планы России по захвату Харькова, Одессы и Николаева. По его словам, у оккупантов нет сил для реализации таких задач. "До Лондона и Рейкьявика на этот раз дело не дошло. Но "Мы возьмем" - прозвучало мощно. Интересно - кто это "мы"? Кто будет брать Киев вместе с господином Константиновым?" - подчеркнул терорист Гіркін.

Больше новостей о повторном наступлении РФ:

война в Украине Алексей Данилов война России и Украины
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