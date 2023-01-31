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Сотни тысяч мобилизованных: Данилов предупредил о подготовке нового наступления РФ

31 января 2023, 07:19
В рамках мобилизации в РФ уже призвали в армию 300 тысяч человек, напомнил секретарь СНБО.
Данилов, войска РФ
Алексей Данилов не исключил нового наступления РФ / Коллаж УНИАН, Минобороны РФ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал о подготовке РФ к новому наступлению на Украину.

В эфире телемарафона он напомнил о том, что в рамках мобилизации в РФ уже призвали в армию 300 тысяч человек.

Секретарь СНБО обратил внимание на то, что половину из призванных оккупанты отправили на фронт, а другая половина — в резерве для нового наступления.

"Мы понимаем угрозы и вызовы, которые есть перед нашей страной. Мы к этому очень мощно готовимся", – отметил он.

По словам секретаря СНБО глава государства каждый день общается со своими иностранными коллегами по военной помощи. При этом также продолжается также работа внутри нашего государства.

"Да, это для нас вызов, но мы это выдержим, потому что 24 февраля 2022 было гораздо сложнее. Тогда мы были один на один с агрессором. Сейчас ситуация совсем другая. Еженедельно появляются новости из разных уголков мира о помощи Украине", — добавил Данилов.

Угроза нового наступления РФ

Ранее сообщалось о том, что РФ стремиться сохранить ранее захваченные территории Украины, поэтому планирует новое наступление.

При этом Кремль намерен давить на Украину и западных союзников с тем, чтобы они согласились на выгодное РФ перемирие, пишет Bloomberg.

В материале отмечается, что РФ стала более реалистично относиться к своим амбициям и признает, что даже удержание нынешней линии фронта было бы достижением.

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, российские оккупанты не смогут повторить сценарий широкомасштабного наступления, которое было в феврале 2022 года.

У РФ на сегодня нет соответствующего ресурса, а в Украине совсем другая мотивация.

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