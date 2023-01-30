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"Разговоры идут": Данилов рассказал об использовании Россией корейских и иранских ракет в Украине

30 января 2023, 21:04
Путин просит ракеты у Ирана и Северной Кореи, потому что у РФ уже нет возможности изготавливать высокоточные ракеты.
Путин, Северная Корея, Иран, ракета
Путин не бил по Украине иранскими или корейскими ракетами / Коллаж фото Минобороны РФ, Википедия, pixabay

Россия наносит ракетные удары по Украине. Однако их запасы постепенно уменьшаются. Диктатор Путин обращался к Ирану и Северной Корее с просьбой передать оккупантам их ракеты. Секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона рассказал о том, использовала ли РФ эти ракеты для ударов по территории Украины.

Оказалось, что разговоры о передаче этого оружия продолжаются уже 3-4 месяца. Такие обращения Путина указывают на то, что Россия уже не может производить высокоточные ракеты.

По данным Данилова, во время ракетных ударов по Украине россияне использовали лишь свои российские ракеты.

"Это сугубо российские ракеты, которые у них были с давних времен, которые они производили, условно говоря, в прошлом году ... Будет ли такая помощь или нет, пока мы сказать не можем. По крайней мере, мы еще не видели иранских ракет", - сказал Данилов.

Ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов отмечал, что Иран боится передавать баллистические ракеты России, которые просил Путин для террора украинцев. Всё из-за проблем, которые могут обрушиться на Тегеран после такого шага. Но Путин очень хочет получить эти ракеты.

Напомним, США хотят помешать передаче иранских ударных беспилотников России, которыми оккупанты терроризируют украинцев. Для этого администрация Джо Байдена разработала масштабную программу.

Другие новости:

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