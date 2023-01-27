РФ до 24 февраля устроит один из самых массовых ракетных ударов и пойдет в наступление – аналитик

Оккупанты также попытаются осуществить наступление из Беларуси, чтобы отвлечь украинские силы.

РФ устроит один из самых массовых ракетных ударов до 24 февраля/ Минобороны РФ, Главред

Страна-агрессор Россия к годовщине полномасштабного вторжения 24 февраля может устроить одну из самых массовых атак по территории Украины ракетами и дронами.

Кроме этого, российские оккупанты попытаются пойти в массовое наступление и имитировать наступление из Беларуси. Такой прогноз озвучил политический аналитик Александр Кочетков во время чата на Главреде.

"Если у России останутся технологические возможности, то вблизи этой даты (24 февраля – ред.) будет один из самых массовых ударов по Украине ракетами и беспилотниками. Это даже не обсуждается. То ли до 24 февраля, то ли после – это будет зависеть от миллиона факторов, которые сейчас предсказать нельзя – Россия попытается пойти в масштабное наступление", – говорит аналитик.

Также оккупанты попытаются имитировать наступление из Беларуси. Они могут сформировать там ударный кулак из порядка 20 тысяч военнослужащих, и 5-10 тысяч из этого количества составят белорусы-контрактники.

"Белорусы считают, что они способны зайти в Украину и вернуться домой с деньгами. Зайти они могут, но недалеко, да и домой они вряд ли вернутся, и уж точно не с деньгами", – подчеркнул Кочетков.

Такое наступление из Беларуси может быть осуществлено для того, чтобы отвлечь украинские силы с других направлений.

Кроме этого, оккупанты могут осуществить попытку наступления и захвата Донецкой и Луганской областей, а также возврата Херсона и продвижения в сторону Запорожья. Захватчики хотят захватить город Запорожье, ведь Путина не устраивает ситуация, что часть Запорожской области оккупирована, а сам областной центр – нет.

"Все эти планы абсолютно очевидны, причем настолько, что я об этом спокойно могу говорить в эфире. Соответственно, об этом прекрасно знают в Генштабе и объединенном командовании – и натовском, и штатовском, и европейском. Все к этому готовятся и нарабатывают операции", – говорит политический аналитик.

Также он объяснил, каким может быть ответ на такие попытки оккупантов с украинской стороны. По словам аналитика, украинские военные, скорее всего, будут сдерживать попытки противника наступать, изматывать части, а затем нанесут серьезный контрудар по ряду направлений.

Ранее сообщалось, что Польша готова отправить Украине 14 танков Leopard 2, а кроме них еще 60 модернизированных танков, в частности, РТ-91. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отмечал, что украинским военным для контрнаступления и доминирования на поле боя нужны дальнобойные ракеты и авиация. Если международные партнеры помогут с этим, то такая помощь существенно повлияет на ситуацию на фронте.

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