'Украина смогла бы доминировать на поле боя' : в ОП сказали, какой техники не хватает ВСУ для побед

Получение нужной техники и боеприпасов от западных партнеров помогло бы сильно изменить ситуацию на поле боя в пользу украинских Сил обороны.

В ОП сказали, какой техники не хватает ВСУ для побед/ Офис президента, Википедия

Украинским военным для контрнаступления и доминирования на поле боя нужны дальнобойные ракеты и авиация. Если международные партнеры помогут с этим, то такая помощь существенно повлияет на ситуацию на фронте.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире национального телемарафона. Он подчеркнул, что дальнобойные ракеты нужны для того, чтобы уничтожать артиллерийские возможности российской армии. А это в свою очередь поможет уменьшить потери среди защитников Украины, а также будет способствовать контрнаступлению.

"Ключевой аргумент России сегодня на поле боя – артиллерия, тяжелая артиллерия 152, 122. Именно дальнобойные ракеты позволят существенно уменьшить их складские возможности. То есть артиллерийские снаряды будут в гораздо меньшем количестве", - подчеркнул советник председателя ОП.

Авиация важна в первую очередь для того, чтобы закрыть небо над критической инфраструктурой. Также она нужна для доминирования на поле боя и уничтожения российских сил и техники.

Подоляк отметил, что Украина постепенно будет создавать "совершенно новую уникальную систему "закрытое небо". Такая система будет состоять из десятков разновидностей противоракетной обороны.

Ранее Подоляк отмечал, что до конца войны будет сохраняться опасность ракетных ударов РФ по Украине. По его словам, ракетные атаки оккупантов являются элементом запугивания гражданского населения Украины. Он отмечает, что РФ готова бить по Украине и ракетами и дронами.

Напомним, в Институте изучения войны (ISW) отмечают, что российские оккупанты сосредоточили свои силы на захвате двух городов на Донбассе – Бахмута и Угледара. Там происходят тяжелые бои. При этом в оккупантов большие потери под Бахмутом – только за сутки они потеряли в боевых стычках возле этого города почти целый батальон.

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