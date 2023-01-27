Опасность нового массированного удара: в ОП назвали, чем РФ готова бить по Украине

РФ будет использовать любые элементы террористической войны, говорит Михаил Подоляк.

РФ может нанести новый ракетный удар / pixabay.com, vpk.name

До конца войны будет сохраняться опасность ракетных ударов РФ по Украине, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, ракетные атаки оккупантов являются элементом запугивания гражданского населения Украины. Об этом он рассказал в интервью Каналу 24.

"Россия не изменится. До конца войны она будет использовать любые элементы террористической войны для того, чтобы запугивать гражданское население. Это могут быть дроны, ракеты любого производства. Будут искать еще какие-то возможности, но до последнего дня войны это будут использовать", - уверен представитель ОП.

Вместе с тем он напомнил о том, что такая ситуация вынуждает украинцев заботиться о своей личной безопасности.

"Я просто искренне хочу, чтобы все заботились о своей безопасности. Это не просто какие-то ритуальные слова. Это действительно искренняя надежда на то, что украинцы победят с максимально минимальными потерями", - добавил Подоляк.

Ракетный удар РФ по Украине

Напомним, 26 января Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Силы обороны сбили 47 из 55 запущенных ракет.

В результате атак, которые россия совершила по Украине в четверг погибли 11 человек и столько же ранены, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

При этом в результате террористических атак россии как дронами, так и ракетами, были поражения в 11 областях. Всего возникло 2 пожара в результате этих поражений, повреждены 35 зданий, пострадали 11 человек.

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