Целью был не Рогозин: СМИ узнали, на кого охотились ВСУ в ресторане Донецка

Рогозин сейчас пытается пиариться на этой ситуации, чтобы выбить себе новую должность у российских властей.

Целью удара по ресторану в Донецке мог быть не Рогозин/ УНИАН

Во временно оккупированном Донецке в конце декабря 2022 года прогремел взрыв в ресторане "Шеш-Беш", в котором праздновал свой день рождения экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Тогда погибли двое оккупантов, а сам Рогозин и еще несколько человек получили ранения. В то время считалось, что целью удара был именно экс-глава "Роскосмоса", однако сейчас появились другие данные.

Целью мог быть глава так называемого правительства "ДНР" Виталий Хоценко, который тоже присутствовал на праздновании. Такую версию рассматривает как основную так называемое "следствие" псевдореспублики, пишет российский Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ".

При этом отмечается, что Рогозин сейчас пытается пиариться на этой ситуации. Поэтому он активно раздает интервью, заявляет якобы об охоте на него "западных спецслужб" и угрожает "возмездием" за якобы покушение на него.

"Интервью, которые сейчас раздает Дмитрий Рогозин, вызывают когнитивный диссонанс даже у тех, кто с ним лично не знаком. Это попытка из собственной глупости сделать повод для гордости. По информации, полученной от очевидцев обстрела ресторана "Шеш-Беш", удар по зданию был нанесен именно в момент появления там Хоценка. Следствие рассматривает основной версией покушение на него", – говорится в сообщении "ВЧК-ОГПУ".

В Telegram-канале высмеяли Рогозина и назвали празднование его дня рождения, на которое он заранее пригласил много людей, "идиотской выходкой".

Также отмечается, что нынешний пиар Рогозина на этой ситуации – это его попытка привлечь к себе внимание и выбить себе новую должность у российских властей.

Ранение Рогозина в результате взрыва в Донецке

Напомним, во временно оккупированном Донецке около 20:00 21 декабря прогремел взрыв в ресторане "Шеш-Беш", где отмечал день рождения бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Погибло двое оккупантов, а сам Рогозин получил осколочное ранение мягких тканей головы, проникающее осколочное ранение ягодиц, а также проникающее осколочное ранение левого бедра. Однако сам он "признает" лишь ранение шейного отдела позвоночника.

В ГПСУ сообщили, что украинские пограничники установили место пребывания Рогозина и передали координаты товарищам по оружию. Пограничники подчеркнули, что напомнили россиянину, что нарушение государственной границы Украины влечет за собой ответственность.

Позже стало известно, что Рогозин готовится к операции и ему грозит паралич. Экс-главе "Роскосмоса" собирались достать осколок из шеи.

Напомним, Рогозин после своего ранения в Донецке отправил обломок снаряда, который, по его словам, врачи достали из его позвоночника, президенту Франции Эммануэлю Макрону.

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