Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин готовится к операции.

Дмитрий Рогозин ранен и готовится к операции / @Rogozin

Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, который попал под обстрел в день своего рождения в оккупированном Донецке, готовится к операции. Ему грозит паралич.

"Я лежу, готовлюсь к операции… Осколок в шейном позвонке. Оставлять нельзя из-за возможного паралича. И извлекать тоже проблема. Думают, как извлечь осколок", — сказал он российскому пропагандистскому ресурсу ТАСС.

Экс-глава Роскосмоса не сообщил, где именно будет проходить операция. Однако ранее появлялась информация о том, что Рогозина перевозят в Москву.

Ранение Рогозина в результате взрыва в Донецке

Во временно оккупированном Донецке вечером 21 декабря прогремел взрыв в ресторане "Шеш-Беш", где отмечал день рождения бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Удар по гостинице был нанесен около восьми часов вечера.

Бывший глава Роскосмоса получил осколочное ранение мягких тканей головы, проникающее осколочное ранение ягодиц, а также проникающее осколочное ранение левого бедра.

"Прилет" произошел через 10 минут после того, как в ресторане появился так называемый "глава правительства ДНР" Виталий Хоценко.

В ГПСУ сообщили, что украинские пограничники установили место пребывания Рогозина и передали координаты товарищам по оружию. Пограничники подчеркнули, что напомнили россиянину, что нарушение государственной границы Украины влечет за собой ответственность.

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