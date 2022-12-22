Подробности взрыва в Донецке: Рогозина "вычислили" пограничники

Украинские пограничники установили место пребывания Рогозина и передали координаты товарищам по оружию.

Дмитрий Рогозин получил ранение в результате взрыва в Донецке / antiseptic.livejournal.com

Стали известны подробности взрыва в ресторане Донецка, в результате которого пострадал бывший глава Роскосмоса РФ Дмитрий Рогозин.

Украинские пограничники установили место пребывания Рогозина и передали координаты товарищам по оружию. Об этом идет речь в сообщении ГПСУ.

Пограничники подчеркнули, что напомнили россиянину, что нарушение государственной границы Украины влечет за собой ответственность.

"На днях Государственная пограничная служба установила, что гражданин РФ Рогозин Д. незаконно пересек украинскую границу и нашла его место пребывания на временно оккупированной Россией территории в Донецкой области. Лично вручить протокол нарушителю пограничники не смогли, поэтому данному лицу его "передали" во время празднования им дня рождения неравнодушные товарищи", - говорится в сообщении.

В ГПСУ добавили, что призвают россиян не нарушать украинское законодательство, ведь ответственность для нарушителей обязательно наступит.

Ранение Рогозина в результате взрыва

Ранее стало известно о том, что во временно оккупированном Донецке вечером 21 декабря прогремел взрыв в ресторане "Шеш-Беш", где отмечал день рождения бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Удар по гостинице был нанесен около восьми часов вечера.

Бывший глава Роскосмоса получил осколочное ранение мягких тканей головы, проникающее осколочное ранение ягодиц, а также проникающее осколочное ранение левого бедра.

"Прилет" произошел через 10 минут после того, как в ресторане появился так называемый "глава правительства ДНР" Виталий Хоценко.

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