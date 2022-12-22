'Бавовна' в ресторане в Донецке: ранен Рогозин и один из главарей 'ДНР'

"Прилет" произошел вечером 21 декабря через 10 минут после того, как в ресторане появился так называемый "глава правительства ДНР" Виталий Хоценко.

Дмитрий Рогозин ранен / скриншот

Во временно оккупированном Донецке вечером 21 декабря прогремел взрыв в ресторане "Шеш-Беш", где отмечал день рождения бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

О "бавовне" сообщил российскому пропагандистскому ресурсу ТАСС депутат Госдумы Алексей Журавлев. По его словам, удар по гостинице был нанесен около восьми часов вечера, когда там было "несколько гостей, охрана Дмитрия Олеговича, его соратники".

"Прилет" произошел через 10 минут после того, как в ресторане появился так называемый "глава правительства ДНР" Виталий Хоценко.

Журавлев говорит, что всего было три прилета - "четко, ровно в гостиницу". Он уверен, что обстрел велся по наводке.

Сообщается, что Рогозин и его компания не жили в гостинице постоянно, а время от времени в ней останавливались.

По словам Журавлева погиб один спецназовец. По данным пропагандистского Telegram-канала Wargonzo, погибли два человека, пятеро - получили ранения.

Среди раненых и сам Рогозин. Он госпитализирован.

"Ранен в спину. Жить буду. Осколок [прошёл] в сантиметре от позвоночника", – сказал он RT и добавил, что ему предстоит операция.

Рогозин пожаловался в Telegram, что кто-то слил информацию о том, где находились оккупанты.

"Это была рабочая встреча, узким кругом и в спокойной обстановке после возвращения из одного из наших добровольческих подразделений. В этой гостинице мы жили все последние месяцы, и за 8 лет противник ни разу не обстреливал это место. Кто-то слил информацию, и около 19:45 произошло несколько высокоточных попаданий, в том числе в место, где мы непосредственно находились. Били калибром 120 или 155 мм. Следствие определит, откуда и кто", - сказал он.

По данным Telegram-канала Baza, бывший глава Роскосмоса получил осколочное ранение мягких тканей головы, проникающее осколочное ранение ягодиц, а также проникающее осколочное ранение левого бедра.

Ранен и Хоценко. Как сообщает Mash, он получил ранение левой части спины, но от госпитализации отказался.

В Сети появилось видео из ресторана "Шеш-Беш" после взрыва.

Ресторан "Шеш-Беш" после взрыва / скриншот

Помощник Рогозина заявил, что удар по ресторану в Донецке был нанесен 155-миллиметровой самоходной французской артиллерийской установкой Caesar. По данным Wargonzo, характер разрушений может также свидетельствовать о том, что прицельный удар был нанесен точечной реактивной артиллерией или дальнобойным снарядом Excalibur.

Как сообщал Главред, вечером 19 декабря во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области в разных районах города прогремели два мощных взрыва в местах базирования российских оккупантов.

Ранее на Запорожье было сразу уничтожено как минимум три места концентрации российских военных.

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