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В Мелитополе взорвали базу с сотрудниками ФСБ: детали мощного удара ВСУ

12 декабря 2022, 12:51
На Запорожье был уничтожен ресторанно-гостиничный комплекс, в котором проживали аналитики и айтишники РФ.
дым
ВСУ нанесли несколько ударов по оккупантам на Запорожье / pixabay.com

За последнюю неделю в результате ударов ВСУ уничтожено более десяти мест концентрации российских военных в Запорожской области, сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

По его данным, в ночь с субботы на воскресенье на Запорожье было сразу уничтожено как минимум три места концентрации российских военных. Об этом он сообщил в интервью Сurrenttime.

Он уточнил, что был уничтожен личный состав оккупантов на блокпосту в Новобогдановке, которая находится в 20 километрах от Мелитополя в сторону Запорожья.

"Важность этого населенного пункта в том, что это железнодорожный узел, через который сегодня рашисты делают перекидку большого количества своей военной техники и живой силы", - пояснил мэр Мелитополя.

Кроме того, была также уничтожена радиолокационная база, которая находится буквально в километре от Мелитополя возле села Семеновка.

Вместе с тем также был уничтожен ресторанно-гостиничный комплекс, в котором проживали аналитики и айтишники - структуры ФСБ, которые работали с базами данных, с реестрами.

"С другой стороны, там часто находились и проводили время осетины, которые как жили там, так и проводили там время, отдыхали. И они также не смогут там находиться. В сумме по итогам трех объектов, которые я сейчас перечислил, десятки российских военных больше не смогут служить ни в какой армии, а сотни российских военных ранены и в лучшем случае сохранят какие-то жизненные функции", - добавил Федоров.

Ранее сообщалось, что в районе села Дмитриевка Бердянского района Запорожской области в результате удара ВСУ уничтожены ЗРК С-300 вместе с оккупантами.

Об этом сообщил в Telegram украинский политолог, а ныне военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов.

"И именно в процессе зарядки комплекса по точным координатам разведки украинская арта нанесла удар. В этот момент там находилось порядка 25 единиц ЗРК, краны для зарядки и сами ракеты. После удара сообщают о продолжительной детонации и пожаре, который смогли ликвидировать только через два часа", - отметил он.

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