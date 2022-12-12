В Мелитополе взорвали базу с сотрудниками ФСБ: детали мощного удара ВСУ

За последнюю неделю в результате ударов ВСУ уничтожено более десяти мест концентрации российских военных в Запорожской области, сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
По его данным, в ночь с субботы на воскресенье на Запорожье было сразу уничтожено как минимум три места концентрации российских военных. Об этом он сообщил в интервью Сurrenttime.
Он уточнил, что был уничтожен личный состав оккупантов на блокпосту в Новобогдановке, которая находится в 20 километрах от Мелитополя в сторону Запорожья.
"Важность этого населенного пункта в том, что это железнодорожный узел, через который сегодня рашисты делают перекидку большого количества своей военной техники и живой силы", - пояснил мэр Мелитополя.
Кроме того, была также уничтожена радиолокационная база, которая находится буквально в километре от Мелитополя возле села Семеновка.
Вместе с тем также был уничтожен ресторанно-гостиничный комплекс, в котором проживали аналитики и айтишники - структуры ФСБ, которые работали с базами данных, с реестрами.
"С другой стороны, там часто находились и проводили время осетины, которые как жили там, так и проводили там время, отдыхали. И они также не смогут там находиться. В сумме по итогам трех объектов, которые я сейчас перечислил, десятки российских военных больше не смогут служить ни в какой армии, а сотни российских военных ранены и в лучшем случае сохранят какие-то жизненные функции", - добавил Федоров.
Ранее сообщалось, что в районе села Дмитриевка Бердянского района Запорожской области в результате удара ВСУ уничтожены ЗРК С-300 вместе с оккупантами.
Об этом сообщил в Telegram украинский политолог, а ныне военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов.
"И именно в процессе зарядки комплекса по точным координатам разведки украинская арта нанесла удар. В этот момент там находилось порядка 25 единиц ЗРК, краны для зарядки и сами ракеты. После удара сообщают о продолжительной детонации и пожаре, который смогли ликвидировать только через два часа", - отметил он.
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