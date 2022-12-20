Прямое попадание в базу оккупантов: в Мелитополе прогремели мощные взрывы - СМИ

Взрывы в Мелитополе прогремели в местах базирования российских оккупантов вечером 19 декабря. Мэр Иван Федоров уточнил, что проверяет потери среди захватчиков.

В Мелитополе прогремели два мощных взрыва / Коллаж фото УНИАН, из открытых источников

Вечером в понедельник, 19 декабря, во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области в разных районах города прогремели два мощных взрыва. О "бавовне" рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.

"В разных районах города было слышно два громких взрыва. Наверняка [оккупанты] проверяют готовность новогодних салютов", – написал мэр в Telegram.

Также он с юмором прокомментировал прилеты и заявил, что проверяет потери среди российских захватчиков.

Местное издание РИА Мелитополь уточнило, что взрывы прогремели в местах базирования российских оккупантов.

"Подписчики сообщают: было хорошо слышно на Микрорайоне. Прямое попадание в базирование [оккупантов] ", - говорится в сообщении.

Ситуация в Мелитополе

Вооруженные силы Украины заметили реализацию захватчиками РФ сценария в Мелитополе, который похож на действия оккупантов, когда они отступали из Херсона. Они оборудуют линию обороны в глубине территории на левом берегу Днепра, чтобы хоть как-то отчитаться перед Москвой. Об этом заявила начальник Объединенного координационного пресс-центра Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

Она напомнила, как россияне сначала укреплялись вокруг Херсона, потом оставляли ряд населенных пунктов, готовились к уличным боям, после чего начали грабить территории перед тем, как их покинуть.

Ранее издание New York Times писало, что Мелитополь Запорожской области известен как ворота в Крым и может стать следующим фронтом наступления Вооруженных сил Украины.

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