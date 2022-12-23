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Ранение серьезное: Рогозина срочно перевозят в Москву после взрыва в Донецке

23 декабря 2022, 08:36
Бывшему главе Роскосмоса необходима операция, которая может быть сделана только в столице РФ.
Рогозин
Дмитрий Рогозин / Московские новости

Бывшего главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина, который получил серьезное ранение в Донецке, перевезут в Москву, где будет приниматься решение об операции.

Об этом сообщил журналистам помощник Рогозина. Он пояснил, что бывшему главе Роскосмоса необходима операция, которая может быть сделана только в столице РФ.

"Врачи в Донецке и Ростове-на-Дону не решились делать операцию, учитывая ее сложность. После транспортировки в Москву решение о необходимой медицинской помощи будет принимать консилиум врачей", - сообщил он.

Напомним, что Рогозин был ранен в позвоночник осколком мины. Вместе с ним был также ранен председатель Правительства ДНР Виталий Хоценко.

В своем телеграм-канале экс-глава "Роскосмоса" сообщил, что произошло несколько высокоточных попаданий в том числе в гостиницу, где он находился с Хоценко.

Ранее Рогозин написал, что при обстреле погиб его помощник.

Ранение Рогозина в результате взрыва

Ранее стало известно о том, что во временно оккупированном Донецке вечером 21 декабря прогремел взрыв в ресторане "Шеш-Беш", где отмечал день рождения бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Удар по гостинице был нанесен около восьми часов вечера.

Бывший глава Роскосмоса получил осколочное ранение мягких тканей головы, проникающее осколочное ранение ягодиц, а также проникающее осколочное ранение левого бедра.

"Прилет" произошел через 10 минут после того, как в ресторане появился так называемый "глава правительства ДНР" Виталий Хоценко.

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