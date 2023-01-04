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Рогозин отправил Макрону осколок со своего хребта и обвинил НАТО в "военных преступлениях"

4 января 2023, 11:49
Раненный в Донецке экс-глава "Роскосмоса" начал скулить, что его едва не убили, и назвал Францию "одной из самых кровожадных стран".
Дмитрий Рогозин, Эммануэль Макрон
Рогозин отправил Макрону осколок со своего позвоночника/ УНИАН, Офис президента Украины

Экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин после своего ранения в Донецке отправил осколок снаряда, который, по его словам, врачи достали из его позвоночника, президенту Франции Эммануэлю Макрону.

При этом он пригрозил странам Запада, которые поддерживают Украину в борьбе против кровавого агрессора России, и назвал эти государства "военными преступниками". Соответствующее письмо, в котором просит передать осколок Макрону, Рогозин адресовал на имя посла Франции в РФ. Кроме этого, он предусмотрительно отправил копии письма в российские пропагандистские СМИ.

Рогозин получил ранения во время празднования собственного дня рождения в ресторане оккупированного Россией Донецка. Теперь он плачется о том, что его "чуть не убили", и он чуть не стал "неподвижным инвалидом".

Он утверждает, якобы ресторан был обстрелян из 155-мм самоходной артиллерийской установки Caesar, которую Украине передала Франция. Поэтому Рогозин называл Францию "одной из самых кровожадных стран в Европе".

Рогозин также набросился с обвинениями на всё НАТО, сказав, якобы оно выращивает возле российских границ "военную угрозу России", и что это якобы "привело к трагической развязке"

"Официальный Париж предал дело великого де Голля и стал одним из самых кровожадных государств в Европе. Ваша страна подчинилась диктату Вашингтона и стала марионеточным государством вроде правительства Виши, которое обслуживало самые низкие инстинкты гитлеровцев", – заявил представитель страны-агрессора РФ, которая уже более 10 месяцев ведет жестокую полномасштабную войну против Украины

Он обвинил западные страны в "военных преступлениях" и пригрозил им "ответственностью".

"Обломок, вырезанный хирургами из моего позвоночника, прошу передать Эммануэлю Макрону. И еще скажите ему, что никто не избежит ответственности за военные преступления Франции, США, Великобритании, Германии и других стран НАТО на Донбассе", – написал Рогозин.

Ранение Рогозина в результате взрыва в Донецке

Напомним, во временно оккупированном Донецке около 20:00 21 декабря прогремел взрыв в ресторане "Шеш-Беш", где отмечал день рождения бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Погибло двое оккупантов, а сам Рогозин получил осколочное ранение мягких тканей головы, проникающее осколочное ранение ягодиц, а также проникающее осколочное ранение левого бедра. Однако сам он "признает" лишь ранение шейного отдела позвоночника.

В ГПСУ сообщили, что украинские пограничники установили место пребывания Рогозина и передали координаты товарищам по оружию. Пограничники подчеркнули, что напомнили россиянину, что нарушение государственной границы Украины влечет за собой ответственность.

Позже стало известно, что Рогозин готовится к операции и ему грозит паралич. Эксглаве "Роскосмоса" собирались достать осколок из шеи.

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