РФ не обстреливает Украину Кинжалами: в разведке объяснили, почему оккупанты берегут гиперзвуковые ракеты

Российские захватчики используют Кинжалы для демонстрации. Если войска РФ исчерпают запас, то им "нечем будет пугать мир".

У РФ есть проблемы с МиГ-31 / Фото Википедия

Российские оккупанты сейчас не обстреливают Украину гиперзвуковыми ракетами Кинжал из-за небольшого количества таких снарядов и проблем с самолетами-носителями МиГ-31.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина.

По его словам, ракеты Кинжал - это новый вид вооружения, их у России не так и много. Кроме того, есть проблема и с МиГ-31.

"Мы же видели произошедший в Беларуси инцидент — у одного из них вспыхнул двигатель", — сказал Скибицкий.

Представитель ГУР отметил, что сейчас оккупанты используют Кинжалы для демонстрации. Если войска РФ исчерпают запас, то им "нечем будет пугать мир".

"Кинжалы" они сейчас используют для демонстрации и устрашения, что у них есть такое вооружение, которое никто не сможет сбить. Соответственно, этим они поддерживают напряжение в возможности применения этого оружия не только против нас, но и других европейских стран", – уточнил Скибицкий.

Он добавил, что у РФ есть проблемы с пополнением ракетных запасов.

"В целом, по нормативным документам от всего запаса ракет стратегический запас должен составлять 30%. Но они этот резерв уже прошли по всем видам ракет: из Искандеров, из Калибров, Х-101, Х-555. То есть у них уже запасов меньше 30%. Это свидетельствует о том, что реально для них является проблемным вопросом пополнения своих запасов", – сказал Скибицкий.

Напомним, 25 декабря на аэродроме "Мачулищи" в Беларуси загорелся российский истребитель Миг-31К, который обстреливал Украину ракетами Кинжал.

Ракетные удары РФ по Украине

Российские оккупанты готовят новую массированную ракетную атаку на Украину. В среднем подготовка обстрела занимает у оккупантов около двух недель, рассказал представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий.

Спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что следующий ракетный удар России по Украине, который уже анонсировали в разведке, может быть 6-7 января.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий ранее заявил, что у России есть крылатые ракеты для нанесения еще двух-трех мощных массированных ракетных ударов по Украине. Это максимум, на что способен враг.

Напомним, Россия атаковала Украину ракетами и дронами под Новый год - днем 31 декабря и сразу после полуночи 1 января.

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