"Дешевый сырьевой придаток": после победы ВСУ Китай захватит ресурсы РФ - эксперт

На словах Китай сохраняет определенные отношения с РФ, но на деле происходит противоположное, подчеркнул Андрей Новак.

Андрей Новак оценил перспективы сотрудничества РФ и Китая / УНИАН, Facebook/People.cn

В ситуации масштабных санкций против РФ Китай не спешит помогать кремлевскому режиму, заявил председатель Комитета экономистов Украины, кандидат экономических наук Андрей Новак.

"Если крупнейший китайский перевозчик газа и нефтепродуктов отказался транспортировать российскую нефть, то о чем можно говорить? Это свидетельствует о том, что хоть на словах Китай и сохраняет определенные отношения с Россией (их можно измерить только совместными голосованиями в ООН), но на самом деле происходит противоположное: Россия запросила у Китая военную помощь – он отказал, Россия запросила у Китая финансовую помощь – он отказал, Россия попросила Китай, чтобы он покупал больше российских энергоносителей – он также отказал", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт пояснил, что Китай и китайские компании боятся попасть под каток международных санкций, потому что рынок развитых цивилизованных стран, то есть западных, для Китая на три порядка важнее, чем рынок России, который с каждым днем сужается и сужается, а также становится все более токсичным.

"Китай рассматривал и рассматривает Россию как дешевый сырьевой придаток. Он рассчитывает захватить привлекательную, с точки зрения ресурсов, часть российской территории. Сейчас Китай просто выжидает, когда украинская армия перемелет почти всю российскую армию, чтобы маршем, за три дня, забрать себе то, что он запланировал", - добавил Новак.

Напомним, ранее Новак прокомментировал вероятность резкой девальвации до показателя 100 гривен за 1 доллар.

По его словам, такие прогнозы являются "страшилками" и провокациями, которыми пытаются расшатать внутреннюю ситуацию в Украине. Такое мнение эксперт высказал в интервью Главреду.

"Даже с точки зрения динамики войны, худшее мы прожили в первой половине 2022 года, а дальше началось тяжелое, но постепенное отвоевание Вооруженными силами Украины временно оккупированных территорий и нанесение врагу все большего и большего урона – количество потерь личного состава Российской Федерации уже превысило 100 тысяч человек. Так будет и в дальнейшем, потому что поддержка Украины оружием и боеприпасами будет только расти", — говорит он.

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