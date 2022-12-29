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"Не горят желанием помогать Путина": в разведке объяснили, почему Иран не передает ракеты России

29 декабря 2022, 21:44
Передача баллистических ракет России может обернуться для Ирана серьезными проблемами, связанными с санкциями.
Иран, ракеты
Иран боится передавать РФ баллистические ракеты / Коллаж фото pixabay, Википедия,

Иран боится передавать баллистические ракеты России, которые просил Путин для террора украинцев. Все из-за проблем, которые могут обрушиться на Тегеран после такого шага. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

Он добавил, что Путин очень хочет получить эти ракеты.

"Над этим продолжается серьезная работа, хотя предварительные договоренности, мы знаем, что они есть, но теперь осталось дождаться и посмотреть. Насколько нам известно, то в Иране не все так горят желанием помогать Путину, понимая чем это для иранского режима может угрожать", - сказал Юсов.

Участие Ирана в войне против Украины

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Иран стал соучастником военных преступлений и терактов РФ в Украине. За последние несколько месяцев Россия нанесла сокрушительные удары иранскими дронами-камикадзе по гражданской и критической инфраструктуре украинского государства. Многие получили ранения. Также есть погибшие, среди них дети.

В связи с такими действиями Ирана глава украинского МИД инициировал разрыв дипломатических отношений Украины с Ираном. Дмитрий Кулеба отметил, что действия Ирана полная подлость и ложь, которые Украина не будет терпеть.

Недавно спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что у страны-агрессора России нет проблем с поставкой дронов-камикадзе из Ирана. Во-первых, они соединены Каспийским морем, через которое могут переправлять ударные беспилотники. Во-вторых, их могут доставлять воздухом.

Другие новости:

война в Украине Иран баллистические ракеты Владимир Путин вторжение России
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