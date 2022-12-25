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Выклянчил дроны: стало известно, как именно Путин смог подкупить Иран

25 декабря 2022, 15:11
Россия решила перепродать Ирану то, от чего по просьбе США отказался Египет
Россия, иранские дроны
Чем Россия подкупила Иран / Коллаж фото УНИАН, mil.in.ua

Россия смогла выклянчить у Ирана очередную партию ударных дронов, которыми оккупанты терроризируют украинцев. Оказалось, что РФ пообещала иранской стороне истребители. Об этом заявляют источники в западной разведке, сообщает Israelinfo.

В скором времени Иран может получить 24 истребителя Су-35 в обмен на дроны-камикадзе Shahed.

Известно, что эти истребители ранее заказывал Египет, но после начала полномасштабного вторжения США убедили власти отказаться от сделки. После этого Кремль начал искать нового покупателя и в ходе этого решил продать их Ирану.

Разведчики утверждают, что иранские летчики уже начали активно готовиться к полетам на новых истребителях.

Участие Ирана в войне против Украины

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Иран стал соучастником военных преступлений и терактов РФ в Украине. За последние несколько месяцев Россия нанесла сокрушительные удары иранскими дронами-камикадзе по гражданской и критической инфраструктуре украинского государства. Многие получили ранения. Также есть погибшие, среди них дети.

В связи с такими действиями Ирана глава украинского МИД инициировал разрыв дипломатических отношений Украины с Ираном. Дмитрий Кулеба отметил, что действия Ирана полная подлость и ложь, которые Украина не будет терпеть.

Недавно спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что у страны-агрессора России нет проблем с поставкой дронов-камикадзе из Ирана. Во-первых, они соединены Каспийским морем, через которое могут переправлять ударные беспилотники. Во-вторых, их могут доставлять воздухом.

Другие новости:

война в Украине Иран вторжение России Су-35 Россия
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