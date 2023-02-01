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"Если Путин победит, он не остановится": экс-генсек НАТО сказал, когда ждать нового наступления войск РФ

1 февраля 2023, 08:50
Оккупанты пытаются оказывать еще большее давление на фронте и готовят новое наступление, ведь чувствуют, что "окно возможностей" для них закрывается.
Украинские военные, ВСУ, Андерс Фог Расмуссен
Экс-генсек НАТО сказал, когда ждать нового наступления войск РФ/ 59 ОМПБр Якова Гандзюка, УНИАН

"Окно возможностей" для российских войск в Украине закрывается. После получения украинскими военными тяжелой техники, которую пообещал Запад во время прошлого заседания "Рамштайна", ситуация для оккупантов на фронте ухудшится.

Поэтому российские захватчики пытаются сейчас увеличить давление на фронте, пока ситуация еще не изменилась. Такое мнение высказал бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен на совместном заседании комитета Европарламента по иностранным делам и подкомитета по безопасности и обороне, которое было посвящено рассмотрению Киевского безопасности договора.

Он подчеркнул, что РФ может пойти в новое наступление весной 2023 года, и отметил, что к неизбежному наступлению нужно готовиться уже сейчас.

Расмуссен говорит, что Европа показала свою способность поставлять необходимое количество вооружения и техники для Украины. Однако расслабляться не стоит, ведь эта война еще далека от завершения.

Российский диктатор Владимир Путин пытался разделить и запугать Европу и Украину. Когда ему это не удалось, он избрал тактику истощения. После прошлого заседания "Рамштайна" РФ ответила на принятые на нем решения увеличением атак на украинские города.

"Поэтому вместо готовиться к весеннему наступлению, мы должны действовать в ответ на неизбежное наступление уже сейчас. Путин и его командиры знают, что "окно возможностей" на поле боя закрывается, и будут оказывать максимальное давление", – отмечает Расмуссен.

Он подчеркнул, что для более быстрого завершения войны партнеры должны передать Украине нужное количество вооружения и техники. Экс-генсек НАТО добавил, что нельзя позволить Путину выиграть эту войну, иначе он не остановится.

Ранее сообщалось, что США готовят пакет военной помощи Украине на сумму более 2 миллиардов долларов, который, как ожидается, впервые может включать ракеты большей дальности до 150 километров.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что страна-агрессор Россия готовится к серьезной эскалации войны против Украины. Он подчеркнул, что обострение может произойти уже в ближайшие недели.

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