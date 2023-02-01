Истребители для Украины: во Франции назвали три условия для передачи военной авиации

Франция предоставляет Украине технику "исключительно для самозащиты", подчеркнул министр обороны Себастьян Лекорню.
Глава Минобороны Франции во время пресс-конференции с министром обороны Украины Алексеем Резниковым заявил, что есть три критерия для передачи вооружения ВСУ, пишет ТСН.
Чиновник отметил, что государство решает, предоставлять ли Украине вооружение по трем факторам:
- Будет ли поставка "критически негативно" влиять на стратегические возможности обороны Франции;
- Будут ли самолеты полезны на поле боя;
- Есть ли возможность обслуживания оружия.
Истребители F-16 для Украины
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее намекнул, что Украина может получить истребители F-16. В частности, на своей странице в социальной сети Facebook он опубликовал видеоролик с самолетом и написал: "Скоро в небе Украины".
По данным журналистов американского издания Politico, военные чиновники подталкивают Министерство обороны США к предоставлению Украине истребителей F-16. Предполагается, что Штатам понадобится несколько недель на принятие решения. Примечательно, в Пентагоне уже официально заявляли, что не исключают поставок истребителей Киеву.
Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что Украина в будущем планирует полностью обновить свой парк самолетов и заменить старые машины истребителями F-16. ВСУ намерены создать минимум 5 воздушных бригад.
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