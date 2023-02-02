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Война может продлиться еще год-два, проигрыш закончится для Путина смертью – российский политолог

2 февраля 2023, 10:23
Диктатор РФ мог бы завершить войну сейчас, но ему нужно показать россиянам какие-то победы. Иначе окончательное поражение будет стоить ему должности и жизни.
Владимир Путин, Дмитрий Орешкин
Проигрыш в войне закончится для Путина смертью, считает российский политолог Дмитрий Орешкин/ скрин

После окончательного поражения России в войне российский диктатор Владимир Путин потеряет не только власть, но и жизнь. Поэтому он так отчаянно бросает на смерть своих военных, чтобы одержать хоть какие-то победы.

В случае поражения у россиян возникнет логичный вопрос о том, за что в Украине погибли более 100 тысяч российских военных. Такое мнение высказал российский политолог Дмитрий Орешкин в интервью Главреду.

"В моем представлении два этих временных параметра – пребывание Путина у власти и продолжение войны – очень тесно связаны. Если он проиграет войну, то есть не сможет представить своей стране картинку какого-либо исхода войны как победную, то для него и власть, и жизнь быстро закончатся. Люди, даже с телевизором вместо головы на плечах, спросят: "А зачем мы положили уже сейчас 100 тысяч?", – отмечает политолог.

При этом россияне не будут беспокоиться о том, сколько украинцев погибло во время этой кровавой войны. У них будет вопрос к российским властям только относительно погибших на поле боя оккупантов.

Кто такой Дмитрий Орешкин

Дмитрий Орешкин – советский и российский ученый – политический географ, политолог, кандидат географических наук, ведущий научный сотрудник Института географии РАН, пишет Википедия.

В России народ захочет увидеть хоть какие-то победы. И Путин мог бы "нарисовать" эти победы, однако даже для создания такой искусственной картинки нужны хоть какие-то минимальные достижения, говорит политолог.

"На данном уровне Путин мог бы нарисовать победу, но ему хочется большего. Народ можно обмануть, но группы элит обмануть значительно труднее", – отмечает он.

По мнению политолога, учитывая всё вышеописанное, война вряд ли продлится десятилетия. Но она может растянуться на один-два года.

"Это (война – ред.) может растянуться больше, чем на год. Хотя может закончиться и в течение нескольких месяцев. Судя по тому, как Путин перестраивает идеологическую канву, как подтягивает ресурсы и что делает с кадрами, он превращает Россию в военный лагерь. А это – долгосрочная стратегия. Поэтому рассчитывать на быстрый результат оснований нет – это может длиться год-два", – говорит Орешкин.

Ранее аналитики Института изучения войны (ISW) отмечали, что российский диктатор Владимир Путин пытается оттянуть часть подразделений украинской армии на северо-восточную границу, чтобы распылить ее силы перед наступлением российской армии.

Напомним, на Западе оценили возможные последствия нового наступления России. CNN со ссылкой на неназванных западных чиновников пишет, что Россия может планировать эскалацию войны весной 2023 года. А перед тем, как пойти в новое масштабное наступление, российские оккупанты пытаются пополнить свои потери. Однако новое наступление вряд ли принесет России стратегический успех.

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