РФ пытается распылить украинские войска перед новым наступлением в Украине – ISW

Путин может создавать условия для эскалации трансграничных рейдов, чтобы отвлечь и распылить украинские силы от критически важных осей наступления.

Путин хочет прижать ВСУ к северо-восточным приграничным районам / Фото 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Российский диктатор Владимир Путин пытается оттянуть часть подразделений украинской армии на северо-восточную границу, чтобы распылить ее силы перед наступлением российской армии. Об этом говорится в свежем отчете аналитиков Института изучения войны.

По мнению экспертов ISW, Путин, возможно, создает условия для дальнейших российских трансграничных рейдов в северо-восточные районы Украины с целью продолжения внутренних информационных операций, а также для того, чтобы прижать украинские силы к северным приграничным районам.

В Институте напомнили, что 1 февраля Путин провел совещание, чтобы обсудить восстановление жилой инфраструктуры в аннексированном Крыму, Белгородской, Брянской и Курской областях после обстрелов со стороны Украины. На совещании российский президент заявил, что его администрация считает приоритетом прекращение украинских обстрелов приграничных регионов, но эта задача является "делом военного ведомства".

"Акцент Путина на предполагаемой опасности украинских обстрелов приграничных регионов, вероятно, преследует двойную цель. Это способствует информационной операции, направленной на то, чтобы представить войну в Украине как экзистенциальную угрозу для российских граждан, чтобы обеспечить внутреннюю поддержку затяжной войны", - говорится в отчете.

"Также Путин может создавать условия для эскалации трансграничных рейдов, чтобы отвлечь и распылить украинские силы от критически важных осей наступления, прижав их к северо-восточным приграничным районам", – добавили аналитики.

При этом, по оценкам ISW, российское вторжение со стороны Беларуси крайне маловероятно, а информационная операция, цель которой – прижать украинские войска к северной границе, вероятно, потерпит неудачу.

Новое наступление РФ

31 января спикер Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что следующие два месяца станут очень активным периодом на фронте.

"И февраль, и март – это будут очень активные действия. На самом деле, учитывая то состояние войск и техники, которые есть у оккупантов, ничего другого, кроме как воевать количеством, у них не остается", - сказал он.

Украинский полковник Сергей Грабский заявил, РФ может изменить сроки или направления запланированного наступления.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что российские оккупанты могут начать наступление на востоке и юге к годовщине вторжения в Украину.

Генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун считает, что российские оккупанты пытаются захватить Луганскую и Донецкую области. Они хотят бросить туда огромное количество подготовленных мобилизованных. Это наступление может стать более активным уже до марта.

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