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Армия РФ воюет в Бахмуте в стиле Первой мировой войны – CBS News

2 февраля 2023, 08:45
В то время, как украинские военные пользуются современными технологиями, РФ забрасывает поле боя трупами своих солдат, по которым пытается идти дальше.
Российские военные
Российские оккупанты воюют в Бахмуте в стиле Первой мировой войны, отмечают иностранные журналисты/ Минобороны РФ

В городе Бахмут Донецкой области продолжаются тяжелые бои. Оккупантам не удается взять город. При этом обе воюющие армии используют различные методы проведения боев. В то время, как украинские военные используют технологии XXI века, российские оккупанты воюют в стиле Первой мировой войны – они пытаются добиться успеха, отправляя в бой большое количество своих солдат.

В результате поле боя усеяно трупами оккупантов, по которым российские военные пытаются двигаться вперед. Об этом рассказывает CBS News.

Журналисты попали в одно из укрытий Бахмута, где располагались украинские военные. Помещение напомнило им IT-офис. Там за мониторами сидели украинские бойцы, которые следили за изображением, которое передавали дроны.

Отмечается, что картинка, зафиксированная с беспилотников, часто была очень детализирована. На ней можно было разглядеть и самих оккупантов, и даже кучи мусора, который они оставляли после себя. Информацию о российских захватчиках, которые пытались укрыться в окопах, бойцы быстро передавали другим украинским военным на передовой.

Такой оперативный обмен информацией помогает Вооруженным силам Украины уничтожать российскую армию, обращают внимание иностранные журналисты. Бои под Бахмутом остаются сложными, а со временем они даже становятся еще интенсивнее.

При этом российские военные воюют по-другому. Отмечается, что они изменили тактику и перешли от активных артиллерийских обстрелов к безжалостному расходованию живой силы. Они пытаются продвинуться вперед, просто забрасывая поле боя трупами своих солдат. Однако защитники Украины благодаря современным технологиям могут эффективно держать удар и поэтому до сих пор не покинули Бахмут, подмечают журналисты.

Ситуация под Бахмутом

Президент Владимир Зеленский заявил о том, что несмотря на потери, враг сохраняет высокую интенсивность атак под Бахмутом на Донетчине. На Бахмутском, Угледарском и других направлениях в Донецкой области происходят постоянные штурмы российских оккупантов.

Военнослужащий ВСУ Евгений Фирсов рассказал, что российские оккупационные войска несмотря на безумное количество погибших продолжают идти в наступление на Бахмутском направлении. Захватчики идут в атаку по горам своих трупов.

В то же время украинские военные рассказали об обострении под Бахмутом. Оккупационные войска подтянули дополнительные резервы к городу. Кроме отрядов "Вагнера" на штурм города захватчики бросили подразделения двух парашютно-десантных полков и мотострелковой бригады. В связи с этим вокруг города резко увеличилось количество пехотных столкновений.

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