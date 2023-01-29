РФ жестко штурмует Бахмут, несмотря на колоссальные потери – Зеленский

Оккупанты предпринимают постоянные попытки прорвать нашу оборону, подчеркнул президент.

Владимир Зеленский / president.gov.ua, 59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка

Президент Владимир Зеленский заявил о том, что несмотря на потери, враг сохраняет высокую интенсивность атак под Бахмутом.

"Провел сегодня очередное заседание Ставки. Основное внимание, конечно, ситуации на фронте. Прежде всего на Донбассе и на южных направлениях. Ситуация очень жесткая. Бахмутское, Угледарское и другие направления в Донецкой области – это постоянные российские штурмы. Постоянные попытки прорвать нашу оборону", — сказал он в ходе видеообращения.

"Враг не считает людей и, несмотря на многочисленные свои потери, сохраняет высокую интенсивность атак. В некоторых своих войнах Россия теряла в целом меньше, чем кладет там, в том числе под Бахмутом", — отметил президент.

По его словам, "противопоставить этому можно только чрезвычайную стойкость и полное понимание того, что, защищая Донбасс, наши воины защищают всю Украину. Делаем все, чтобы наше давление все же перевесило штурмовые возможности оккупантов".

"И очень важно при этом сохранять динамику оборонной поддержки наших партнеров. Скорость снабжения была и будет одним из ключевых факторов в этой войне. Россия надеется затягивать войну, истощать наши силы. Итак, мы должны сделать время нашим оружием. Должны ускорять события, ускорять поставки и открытие новых нужных вооруженных опций для Украины", — подчеркнул Зеленский.

На этой неделе, отметил он, "мы имеем значительные оборонительные результаты в отношениях с Соединенными Штатами, Германией, Польшей, Канадой, Бельгией, Норвегией, Италией и другими странами. Следующую неделю должны сделать не менее сильной для нашей обороны".

Ранее сообщалось о том, что украинские войска отошли от населенного пункта Соледар Донецкой области и закрепились на заранее подготовленных рубежах обороны вблизи города, заявил спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

"Ради сохранения жизни личного состава Силы обороны отошли от Соледара и закрепились на заранее подготовленных рубежах обороны. Защитники Соледара совершили настоящий подвиг, несмотря на превосходство врага в 3-5 раз, крепко держали свои позиции", — отметил он.

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