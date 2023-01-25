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ВСУ остаются в Бахмуте: будут держать оборону и "цепляться" за каждый подвал

25 января 2023, 16:29
Ситуация в Бахмуте под контролем ВСУ и вопрос отступления сейчас не стоит, подчеркнул Андрей Ковалев.
ВСУ, война, украинские военные
ВСУ продолжают оборонять Бахмут / 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Подразделения Вооруженных сил Украины остаются в Бахмуте Донецкой области, заявил спикер Генштаба Андрей Ковалев.

Украинские защитники будут оборонять город, пока есть хоть малейшая возможность, подчеркнул он в эфире телемарафона.

Представитель Генштаба отметил, что ситуация в Бахмуте под контролем ВСУ и вопрос отступления сейчас не стоит.

"Пока в Бахмуте есть подвалы и возможности держать эту территорию, бойцы будут там оставаться", — сказал он.

Ковалев добавил, что Соледар оккупанты сравняли с землей, поэтому его удерживать больше не было смысла.

Ранее сообщалось о том, что украинские войска отошли от населенного пункта Соледар Донецкой области и закрепились на заранее подготовленных рубежах обороны вблизи города, заявил спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

"Ради сохранения жизни личного состава Силы обороны отошли от Соледара и закрепились на заранее подготовленных рубежах обороны. Защитники Соледара совершили настоящий подвиг, несмотря на превосходство врага в 3-5 раз, крепко держали свои позиции", — отметил он.

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