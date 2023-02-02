"Они по другому не умеют": Жданов рассказал о тактике России и когда наступит пик боев на Донбассе

Российские оккупанты уже пытаются захватывать небольшие участки территории, чтобы продвигаться вперед, говорит Олег Жданов.

Жданов, ВСУ / Коллаж Главред, 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Пик наступательной операции врага и тяжелых боях за Донбасс может произойти в марте 2023 года, когда Россия перебросит туда свои основные силы и подтянет технику и вооружение.

Военный эксперт Олег Жданов в комментарии ТСН отметил, что Российская Федерация уже начала наступление, но происходит оно постепенно.

"Это повторяется то же самое, что было в апреле прошлого года, когда мы ожидали начала эпической битвы за Донбасс. Вот ее второй этап начинается сейчас. Они уже начали наступательную операцию, они стараются максимально давить, постоянно пытаются нарастить усилия в наступлении и будут дальше наращивать. Просто по прогнозам, пик этих усилий в наступлении может произойти в марте, не раньше, когда они перебросят и подтянут основные силы и особенно подтянут технику и вооружение", – отметил эксперт.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 700 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

По словам Жданова, враг пытается захватывать небольшие участки территории, чтобы продвигаться вперед.

"Что они делают сейчас и как можно объяснить такие их действия. Так они по другому не умеют. Они прибегли к своей тактике, которую применяют с первого дня. Они пытаются делать окружение, так называемые клещи, только в маленьких масштабах, и таким образом "откусывают" по кусочку территории, пытаясь продвигаться вперед. По-другому у них не получается и по-другому они не умеют", – добавил он.

В то же время эксперт отметил, что сейчас возникает угроза окружения украинских войск в Бахмуте Донецкой области.

"Если они будут иметь успех в своем прорыве там немного южнее Бахмута, то мы будем вынуждены отходить, чтобы не попасть в окружение. И здесь нет разницы, куда дальше они выйдут, они будут снова искать слабое место в нашей обороне, прорывать ее и пытаться снова окружить какой-то небольшой участок. И так понемногу, такими полуокружениями они будут заставлять нас отходить. Это такая тактика действия Российской Федерации", – подчеркнул Жданов.

Ситуация под Бахмутом

Президент Владимир Зеленский заявил о том, что несмотря на потери, враг сохраняет высокую интенсивность атак под Бахмутом на Донетчине. На Бахмутском, Угледарском и других направлениях в Донецкой области происходят постоянные штурмы российских оккупантов.

Военнослужащий ВСУ Евгений Фирсов рассказал, что российские оккупационные войска несмотря на безумное количество погибших продолжают идти в наступление на Бахмутском направлении. Захватчики идут в атаку по горам своих трупов.

В то же время украинские военные рассказали об обострении под Бахмутом. Оккупационные войска подтянули дополнительные резервы к городу. Кроме отрядов "Вагнера" на штурм города захватчики бросили подразделения двух парашютно-десантных полков и мотострелковой бригады. В связи с этим вокруг города резко увеличилось количество пехотных столкновений.

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