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"Наши ребята только успевают перезаряжаться": в ВСУ рассказали о новой тактике россиян возле Бахмута

29 января 2023, 17:41
Военный ВСУ подчеркнул, что пленные российские солдаты либо делают вид, либо действительно не до конца понимают сложившуюся ситуацию.
'Наши ребята только успевают перезаряжаться': в ВСУ рассказали о новой тактике россиян возле Бахмута
Военный ВСУ рассказал о новой тактике россиян возле Бахмута / 93-я ОМБр Холодный Яр

Российские оккупационные войска несмотря на безумное количество погибших продолжают идти в наступление на Бахмутском направлении. Захватчики идут в атаку по горам своих трупов.

Как отметил военнослужащий ВСУ Евгений Фирсов в эфире 24 канала, пленные российские солдаты либо делают вид, либо действительно не до конца понимают сложившуюся ситуацию. Всю ее чудовищность они осознают лишь тогда, когда видят свою армию разбитой и сотни трупов на линии соприкосновения.

"Пехотные нашествия – такая тактика сейчас применяется на Бахмутском направлении. Когда враг пытался прорваться танками, потом засыпал все что можно ствольной артиллерией, системами РСЗО", - рассказал Фирсов.

Зато сейчас, продолжил он, россияне делятся на маленькие группы. Они разрабатывают подробную тактику, над ними летит квадрокоптер, который контролирует, чтобы те шли в атаку, им запрещено возвращаться назад, если не ранены. Преимущественно это вагнеровцы, однако, подчеркнул Фирсов, там уже начинают действовать и другие частные военные компании.

"Идут, идут и идут в наступление. Наши ребята только и успевают перезаряжаться и укреплять стволы", - отметил военный.

Как отмечает Фирсов, перезаряжать пулеметную ленту нужно часто, боекомплект на передовой заканчивается, стволы в автоматах также перегреваются. Украинские защитники прилагают максимум усилий, чтобы крушить вражеские наступления.

Ситуация на Донбассе

Недавно заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что российские оккупационные войска усиливают давление на Бахмутском и Угледарском направлениях. Сейчас там продолжаются очень тяжелые бои. Она подчеркнула, что противник бросает в бой значительное количество личного состава, вооружения и военной техники, пытаясь прорвать нашу оборону, несет значительные потери, но не отказывается от своих планов

Как отметил спикер Сил обороны на восточном направлении полковник Сергей Череватый, за два месяца боев возле Бахмута Донецкой области российская армия потеряла столько же солдат, сколько в двух чеченских войнах. По его словам, военно-политическое руководство РФ стремится любой ценой объявить о достижениях "спецоперации" и захватить территорию Луганской и Донецкой областей. Чтобы продвигаться дальше на Славянск, Краматорск и Покровск, захватчикам важно прорвать украинскую оборону в районе Бахмута и Угледара.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что Россия в феврале-марте собирается отправить 200 тысяч войск на территорию Украины и будет пытаться полностью захватить Донецкую и Луганскую области. Более того, по мнению Жданова, оккупанты, вероятно, попытаются продвинуться в Запорожской, Харьковской и Днепропетровской областях, чтобы создать так называемую буферную зону.

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