"Идут тяжелые бои": россияне начали активно пытаться прорвать оборону ВСУ - Маляр

Она подчеркнула, что украинские военные защищают каждый сантиметр земли в условиях превосходства врага в количестве бойцов и вооружении.

Ана Маляр / Минобороны Украины, Минобороны РФ

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что Россия не прекращает попытки прорвать оборону украинских защитников на востоке, несмотря на большие потери.

По ее словам, на востоке Украины идут тяжелые бои, а оккупанты пытаются расширить географию наступления на Лиманском направлении.

"Враг предпринимает мощные попытки прорвать нашу оборону. Несмотря на большие потери, российские захватчики продолжают наступательные действия также на Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском направлениях. Что это значит простыми словами? Идет война. Российские войска активно пытаются выйти на границы Донецкой и Луганской областей", - написала Маляр в Telegram.

Она подчеркнула, что украинские военные защищают каждый сантиметр земли в условиях превосходства врага в количестве бойцов и вооружении.

"Каждый день сопротивления, лишение врага возможности рассредоточить силы, уничтожение его техники и личного состава - это еще один героический день, приближающий нас к победе. Даже когда не все сразу удается и нужно время. Мы обязательно победим в этой войне. Но путь к победе - это наш общий путь. Каждого гражданина Украины", - добавила замминистра обороны.

Угроза наступления России

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что оккупант Российская Федерация готовится к новому наступлению на Украину. Захватчики могут пойти в атаку до 24 февраля – "годовщины" полномасштабного нападения. По мнению Данилова, они будут наступать на Донбассе, чтобы попытаться полностью захватить Донецкую и Луганскую области.

Как полагает военный эксперт Олег Жданов, агрессор Россия в феврале-марте задействует свой 200-тысячный резерв и отправит его в Украину. Захватчики попытаются оккупировать весь Донбасс и, возможно, попытаются построить буферную зону над регионом путем захвата районов в Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях.

Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявлял, что российские войска пытаются прорвать оборону украинских войск в районе Бахмута и Угледара. Они хотят получить возможность продвинуться в сторону Славянска, Краматорска и Покровска. Ключевая цель – захват всего Донбасса.

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