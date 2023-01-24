glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Бросок Путиным 200 тысяч войск в Украину и планы по Донбассу: Жданов назвал два сценария исхода

24 января 2023, 18:25
Главной задачей для армии Украины будет отражение масштабного наступления агрессора России весной, считает военный эксперт Олег Жданов.
Путин, ВСУ, Жданов
Агрессор Россия попытается захватить Донбасс, ВСУ будут отбивать атаку - Жданов / Коллаж 59 ОМПБр Якова Гандзюка, скриншот YouTube

Украина по итогам Рамштайн-8 получит вооружения, которые понадобятся для отражения масштабного наступления агрессора России весной. Глава Кремля Владимир Путин готовит масштабное наступление, чтобы попытаться захватить весь Донбасс. Если ВСУ отобьют атаку и нанесут разгромный удар по оккупантам, можно ожидать хороших перспектив по завершению войны. В противном случае есть риск получения затяжной войны. Об этом заявил полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов.

В интервью Главреду он рассказал о том, что о контрнаступлении ВСУ пока говорить рано. Военная техника, которую предоставят Украине по итогам восьмого Рамштайна, понадобится для проведения крупной оборонительной операции.

По словам эксперта, весной 200-тысячное войско российских оккупантов, о котором говорил Залужный, появится на территории Украины. Агрессор РФ попытается захватить Донбасс, и ВСУ будут отбивать атаку.

"Путин готовит наступление, о котором предупреждал главнокомандующий ВСУ Залужный, когда говорил о подготовке россиянами 200-тысячного войска. Примерно во второй половине февраля или в марте эти войска появятся на наших просторах и попытаются провести наступательную операцию с целью захвата Донецкой и Луганской областей. Наша задача №1 – отбить атак", - отметил Жданов.

Как полагает он, прогнозы по исходу войны будут зависеть от того, чем закончится сражение за Донбасс. Если Украина победит в этой битве, получит хорошие шансы на окончание войны. В случае неудачи нас ждет затяжная война.

"Оптимизм прогноза по окончанию войны будет зависеть от исхода сражения. Если мы его проигрываем – можем получить затяжную войну. Выигрываем и наносим разгромный удар по российской армии – можем рассчитывать на хорошую перспективу в плане завершения войны", - подчеркнул Олег Жданов.

Прогнозы по завершению войны России против Украины

Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов, комментируя слова главы Объединенного комитета начальников штабов США, генерала Марка Милли по поводу того, что в 2023 году Украине будет очень сложно выбить российских оккупантов со своей территории, подчеркнул, что прогноз украинской разведки остается неизменным. Украина способна одержать победу над агрессором Россией в этом году.

Бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Марк Хертлинг отметил, что весна станет ключевым и переломным моментом в войне РФ против Украины. Страна-оккупант усилится новыми мобилизованными, а ВСУ нужно будет проводить общевойсковые операции на юге и востоке страны, а также отражать атаки врага на Донбассе.

Историк Андрей Зубов полагает, что война России с Украиной должна завершиться весной-летом 2023 года. Все будет зависеть от военной помощи Запада и решимости украинцев продолжать борьбу.

Смотрите видео ТСН - на Западе рассказали о подготовке России к новому наступлению на Украину

Угроза наступления России:

ВСУ войска России Олег Жданов война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

18:33

Всем приготовиться: цены на бензин в Украине резко поползут вверх

18:25

Бросок Путиным 200 тысяч войск в Украину и планы по Донбассу: Жданов назвал два сценария исходаВидео

17:52

Три ключевых направления работы Favbet Foundation попали в рейтинг "Ответственная страна" реклама

17:43

Байден готовит передачу Украине танков Abrams: раскрыты неожиданные детали сделкиВидео

17:33

"Стекла дрожат": в Симферополе паника из-за мощных взрывовВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

17:28

"Позорная война": Зеленский впервые высказался о повторной попытке наступления с БеларусиВидео

17:18

Какие фрукты нельзя класть рядом: придется выбросить все в помойку

17:10

Украину ждут решающие недели и месяцы, особенно на Донбассе – Белый домВидео

16:49

Дома будет идеальная чистота: 10 советов, как избавиться от пыли в квартире навсегда

Реклама
16:33

Оккупанты копят силы: Зеленский предупредил о подготовке РФ к реваншуВидео

16:09

Достала карма за "сдачу" бойцов АТО: в Бердянске взорвали авто с предательницей из ОПЗЖВидео

16:03

Путин все еще раздумывает над запуском в РФ второй волны мобилизации - СNNВидео

16:01

Поднять пенсию: эксперт пояснил, как нужно правильно подсчитать будущие пенсионные выплатыВидео

15:56

Украине передадут боевые самолеты, уже определен их тип - ИгнатВидео

15:43

5 причин, почему нужно жечь лавровый лист дома: вы будете удивлены

15:35

Звезда "Cватов" рассказала, как борется с хейтом: пять лайфхаковВидео

15:26

Путину хватит валютных резервов еще на три года войны — BloombergВидео

15:25

Украина может опередить Россию и начать свое наступление в марте – ЖдановВидео

15:20

Военный учет для женщин: кого не будут брать на работу без военного билета

15:13

"Война все перекроила": Ефросинина пожаловалась на проблемы в отношениях с мужемВидео

Реклама
15:12

Дикий мороз и снегопады: синоптики рассказали, когда Украину замететВидео

15:02

"Пакт о ненападении": в МИД ответили на странное заявление ЛукашенкоВидео

14:46

У Путина разразились истерикой из-за Leopard 2 для Украины и пригрозили Германии "последствиями"Видео

14:40

"Поддерживаю "вагнеровцев": победитель олимпиады от Украины не против убивать земляковВидео

14:28

Так еще не готовили: невозможно вкусные и хрустящие деруны из 2 ингредиентов в духовке - рецептВидео

13:58

Скандал Dior: популярный бренд пригласил "путинистку" на презентациюВидео

13:56

Украине дают немецкие танки: названы преимущества Leopard над AbramsВидео

13:44

Смерть Монастырского и Енина: в коридоре украинской политики снова стало темномнение

13:31

Почему 25 января нельзя плакать и как в день Татьяны привлечь удачу: приметы и запретыВидео

13:22

Решила подзаработать: Лорак анонсировала благотворительный концерт в помощь "нуждающимся" онлайнВидео

13:21

"Наш товарищ повесился после изнасилования": боевики "ЛНР" жалуются на беспредел кадыровцевВидео

13:17

Правительство согласовало отставки пяти губернаторов и четырех замминистров - министр Кабмина

13:12

Favbet в 2022 году уплатил 140 млн гривен лицензионных платежей реклама

13:08

Германия получила запрос Польши на поставку танков Leopard 2 в Украину

13:05

В войске РФ серьезный раскол: Герасимов строит собственную иерархию ведения войны – разведка Британии

13:00

Гороскоп на завтра 25 января 2023: Овнам – важные решения, а Скорпионам – новые знакомства

12:56

Звезда "Правдивой лжи" жестко осудила российский терроризм в Днепре

12:34

Вика из "Холостяка" рассказала, как делала абортВидео

12:33

В боях за Бахмут погиб известный украинский фигурист Дмитрий Шарпар

12:28

Судьбоносная встреча кардинально изменит жизнь: 4 знака Зодиака ждет сказочная любовь в 2023 годуВидео

Реклама
12:00

Масленица в Украине 2023: что нельзя делать и что нужно сделать обязательно в этот деньВидео

11:59

"Пакт о ненападении предлагали заключить": Лукашенко выдал несуразный фейк об Украине и Беларуси

11:51

Гороскоп Таро на февраль 2023: Козерогам - золотой дождь, Водолеям - перемены, Рыбам - выборВидео

11:47

Заместитель министра обороны Резникова подал в отставку

11:43

Украине дадут танки Leopard: Столтенберг сделал важное заявление и сказал странам готовить техникуВидео

11:29

Умелый лизинг: запроданка Повалий ударилась в подхалимаж ПутинуВидео

11:28

Рамина Эсхакзай с женихом попала под артобстрел в БахмутеВидео

11:21

Подборка лучших программ Английского для Начинающих новости компании

11:14

Российский фигурист очухался и начал приходить в себяВидео

11:01

Как понять, какая длина волос тебе подходит

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Погода зимаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделю
Праздники
Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять