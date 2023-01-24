Бросок Путиным 200 тысяч войск в Украину и планы по Донбассу: Жданов назвал два сценария исхода

Главной задачей для армии Украины будет отражение масштабного наступления агрессора России весной, считает военный эксперт Олег Жданов.

Агрессор Россия попытается захватить Донбасс, ВСУ будут отбивать атаку - Жданов / Коллаж 59 ОМПБр Якова Гандзюка, скриншот YouTube

Украина по итогам Рамштайн-8 получит вооружения, которые понадобятся для отражения масштабного наступления агрессора России весной. Глава Кремля Владимир Путин готовит масштабное наступление, чтобы попытаться захватить весь Донбасс. Если ВСУ отобьют атаку и нанесут разгромный удар по оккупантам, можно ожидать хороших перспектив по завершению войны. В противном случае есть риск получения затяжной войны. Об этом заявил полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов.

В интервью Главреду он рассказал о том, что о контрнаступлении ВСУ пока говорить рано. Военная техника, которую предоставят Украине по итогам восьмого Рамштайна, понадобится для проведения крупной оборонительной операции.

По словам эксперта, весной 200-тысячное войско российских оккупантов, о котором говорил Залужный, появится на территории Украины. Агрессор РФ попытается захватить Донбасс, и ВСУ будут отбивать атаку.

"Путин готовит наступление, о котором предупреждал главнокомандующий ВСУ Залужный, когда говорил о подготовке россиянами 200-тысячного войска. Примерно во второй половине февраля или в марте эти войска появятся на наших просторах и попытаются провести наступательную операцию с целью захвата Донецкой и Луганской областей. Наша задача №1 – отбить атак", - отметил Жданов.

Как полагает он, прогнозы по исходу войны будут зависеть от того, чем закончится сражение за Донбасс. Если Украина победит в этой битве, получит хорошие шансы на окончание войны. В случае неудачи нас ждет затяжная война.

"Оптимизм прогноза по окончанию войны будет зависеть от исхода сражения. Если мы его проигрываем – можем получить затяжную войну. Выигрываем и наносим разгромный удар по российской армии – можем рассчитывать на хорошую перспективу в плане завершения войны", - подчеркнул Олег Жданов.

Прогнозы по завершению войны России против Украины

Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов, комментируя слова главы Объединенного комитета начальников штабов США, генерала Марка Милли по поводу того, что в 2023 году Украине будет очень сложно выбить российских оккупантов со своей территории, подчеркнул, что прогноз украинской разведки остается неизменным. Украина способна одержать победу над агрессором Россией в этом году.

Бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Марк Хертлинг отметил, что весна станет ключевым и переломным моментом в войне РФ против Украины. Страна-оккупант усилится новыми мобилизованными, а ВСУ нужно будет проводить общевойсковые операции на юге и востоке страны, а также отражать атаки врага на Донбассе.

Историк Андрей Зубов полагает, что война России с Украиной должна завершиться весной-летом 2023 года. Все будет зависеть от военной помощи Запада и решимости украинцев продолжать борьбу.

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Угроза наступления России: