"Возможности РФ изменить ход войны ограничены": на Западе оценили риски нового наступления России

Страна-агрессор Россия может планировать эскалацию войны весной 2023 года. А перед тем, как пойти в новое масштабное наступление, российские оккупанты пытаются пополнить свои потери.
Однако новое наступление вряд ли принесет России стратегический успех. Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванных западных чиновников.
Отмечается, что у РФ ограничены возможности, чтобы изменить ход войны.
"Существуют серьезные ограничения в их способности восполнить потери, которые они понесли в Украине, поэтому вы видите, как они [россияне – ред.] обращаются к международным партнерам, чтобы попытаться заполнить пробелы", – рассказал изданию один из западных чиновников.
Также источник издания считает, что Украина и Россия фактически развязали "гонку" военной помощи для своих сил.
Западные чиновники высказали мнение, что страна-агрессор РФ может планировать новое наступление потому, что ее войска длительное время стояли на месте и не продвигались вперед.
Что касается риска наступления на Украину с севера, то на Западе считают, что Россия вряд ли втянет Беларусь в войну в ближайшие месяцы. Страна-агрессор РФ использует Беларусь как площадку, на которой она может тренировать своих военных, после чего они снова отправляются воевать в Украину.
Отмечается, что российская группировка в РБ недостаточна для наступления на Украину с севера. Однако присутствие российских оккупантов в Беларуси заставляет часть украинских военных быть возле границы, чтобы минимизировать все риски.
РФ может пойти в новое наступление
Ранее аналитики американского Института изучения войны (ISW) отмечали, что новое масштабное наступление, который могут готовить российские оккупанты, вероятно будет в Луганской области или в районе Угледара Донецкой области.
Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен отмечает, что РФ может пойти в новое наступление весной 2023 года. Он подчеркнул, что к неизбежному наступлению нужно готовиться уже сейчас. Экс-генсек НАТО добавил, что нельзя позволить Путину выиграть эту войну, иначе он не остановится.
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что новое наступление российских оккупантов может начаться с Донецкого направления. Там в ближайшие месяцы будут наиболее горячие точки фронта.
Читайте также:
- Готов стать посредником между Украиной и РФ: премьер Израиля сделал неожиданное заявление
- Угроза наступления РФ с севера: политолог раскрыл неожиданный сценарий
- "Путин остановится там, где получит по зубам": РФ вновь пойдет на Киев при одном условии – военный ВСУ