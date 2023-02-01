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"Возможности РФ изменить ход войны ограничены": на Западе оценили риски нового наступления России

1 февраля 2023, 12:39
Путин вряд ли добьется стратегического успеха своим новым запланированным наступлением, ведь оккупантам нечем восполнить потери, которые они понесли в Украине.
Российские военные, Владимир Путин
У РФ ограничены возможности, поэтому она вряд ли изменит ход войны, считают на Западе/ Минобороны РФ, скрин

Страна-агрессор Россия может планировать эскалацию войны весной 2023 года. А перед тем, как пойти в новое масштабное наступление, российские оккупанты пытаются пополнить свои потери.

Однако новое наступление вряд ли принесет России стратегический успех. Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванных западных чиновников.

Отмечается, что у РФ ограничены возможности, чтобы изменить ход войны.

"Существуют серьезные ограничения в их способности восполнить потери, которые они понесли в Украине, поэтому вы видите, как они [россияне – ред.] обращаются к международным партнерам, чтобы попытаться заполнить пробелы", – рассказал изданию один из западных чиновников.

Также источник издания считает, что Украина и Россия фактически развязали "гонку" военной помощи для своих сил.

Западные чиновники высказали мнение, что страна-агрессор РФ может планировать новое наступление потому, что ее войска длительное время стояли на месте и не продвигались вперед.

Что касается риска наступления на Украину с севера, то на Западе считают, что Россия вряд ли втянет Беларусь в войну в ближайшие месяцы. Страна-агрессор РФ использует Беларусь как площадку, на которой она может тренировать своих военных, после чего они снова отправляются воевать в Украину.

Отмечается, что российская группировка в РБ недостаточна для наступления на Украину с севера. Однако присутствие российских оккупантов в Беларуси заставляет часть украинских военных быть возле границы, чтобы минимизировать все риски.

РФ может пойти в новое наступление

Ранее аналитики американского Института изучения войны (ISW) отмечали, что новое масштабное наступление, который могут готовить российские оккупанты, вероятно будет в Луганской области или в районе Угледара Донецкой области.

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен отмечает, что РФ может пойти в новое наступление весной 2023 года. Он подчеркнул, что к неизбежному наступлению нужно готовиться уже сейчас. Экс-генсек НАТО добавил, что нельзя позволить Путину выиграть эту войну, иначе он не остановится.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что новое наступление российских оккупантов может начаться с Донецкого направления. Там в ближайшие месяцы будут наиболее горячие точки фронта.

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