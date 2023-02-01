Готов стать посредником между Украиной и РФ: премьер Израиля сделал неожиданное заявление

Нетаньяху говорит, что его просили быть посредником в переговорах еще в начале полномасштабного вторжения. Тогда он отказался, но сейчас готов на это.

Премьер Израиля заявил о готовности стать посредником в переговорах между Украиной и РФ/ УНИАН

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что готов быть посредником в переговорах относительно войны между Украиной и Россией.

Он отметил, что согласится на это, если его попросят обе страны и США. Об этом израильский премьер сказал в интервью CNN.

Глава правительства отмечает, что его неофициально просили стать посредником в переговорах еще в начале полномасштабного вторжения. Однако тогда он отказался, потому что был на тот момент лидером оппозиции, а не премьер-министром.

Сейчас он готов рассмотреть такое предложение. Однако, по словам Нетаньяху, для этого должны быть "подходящее время и правильные обстоятельства".

"Если меня попросят все соответствующие стороны, я, конечно, рассмотрю это, но я не настаиваю", – сказал Нетаньяху.

Возможность переговоров между Украиной и РФ

Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что Россия шантажирует Украину, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров относительно войны на условиях РФ. Для этого страна-агрессор угрожает нашему государству новой волной эскалации.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что условием для начала переговоров с Кремлем является вывод российских войск из Украины. При этом никакие договоренности не могут быть достигнуты без участия украинцев.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что кратчайшим путем к завершению войны и переходу к дипломатии есть успехи Украины на фронте. Поэтому США и другие государства снабжают Украину оружием, чтобы она могла эффективно давать отпор российским оккупантам на поле боя. По его словам, благодаря успехам украинской стороны возможно удастся дойти до переговоров.

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