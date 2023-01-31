"Никакого заключения мира за спиной украинцев": Шольц назвал условие для переговоров с РФ

Начало мирных переговоров прежде всего связано с выводом Россией своих войск из Украины, заявил канцлер Германии.

Олаф Шольц назвал условия мирных переговоров с Путиным / Офис президента Украины, сайт Кремля

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что условием для начала переговоров с Кремлем является вывод российских войск из Украины. При этом никакие договоренности не могут быть достигнуты без участия украинцев. Об этом Шольц сказал на пресс-конференции с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой, передает издание Welt.

"Не может быть ни одного заключенного мира с Россией за спиной украинцев. Поэтому мирные переговоры прежде всего связаны с условием вывода Россией своих войск (из Украины, - ред.)", - сказал канцлер Германии.

"Мы оба осуждаем российское вторжение", - добавил Шольц.

Как сообщал Главред, канцлер Германии Олаф Шольц хочет продолжить усилия по прекращению войны России против Украины посредством прямых переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. При этом, по данным СМИ, телефонные разговоры Шольца с Путиным носили "невежливый тон", а хозяин Кремля снова давал понять, что хочет "присоединить части соседней страны силой".

Отметим, после того как канцлер Германии заявил, что будет снова говорить по телефону с Путиным и настаивать на выводе российских войск из Украины и прекращении войны, в Кремле сразу же сказали, что Путин хотел бы поговорить, но пока никаких разговоров не согласовано.

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