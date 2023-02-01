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Под Угледаром ВСУ разбили части "элитной" бригады морпехов РФ – ISW

1 февраля 2023, 09:46
Большие потери и плохая погода сдерживают боеспособность россиян в этом районе.
ВСУ, война, украинские военные
ВСУ разгромили оккупантов под Угледаром / 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Несмотря на локализованные наступательные действия оккупантов на западе Донецкой области, российским силам не удалось установить контроль над позициями у Угледара.

По данным украинских военных, большие потери и плохая погода сдерживают боеспособность россиян в этом районе, говорится в сообщении американского Института изучения войны (ISW).

"Украинский военный сообщил, что за первые дни восстановления российского штурма под Угледаром украинские войска ликвидировали самые опытные российские формирования, а 155-я ОМБр Тихоокеанского флота понесла большие потери", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что российские силы накопили большое количество сил в этом районе и, вероятно, будут продолжать локализованное наступление, чтобы захватить Угледар.

При этом 30 января российские источники опубликовали кадры, на которых якобы видно, как элементы 155-й бригады морской пехоты входят в Угледар, а один российский источник утверждает, что на 30 января в самом населенном пункте продолжаются бои. 31 января российский военкор заявил, что украинские силы перебросили большое количество личного состава в район Угледара, добавили в ISW.

Бунт морпехов РФ под Угледаром

Напомним, морпехи РФ обратились к главе Приморья с жалобой на свое командование, которое бросило их в "непонятное наступление" в районе Павловки Донецкой области, где они потеряли за четыре дня около 300 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Кроме того, командование, по словам военнослужащих "это скрывает и занижает официальные цифры потерь, боясь ответственности".

В своем обращении морпехи также просили провести проверку ситуации и прислать в Украину независимую комиссию "не из министерства обороны, где Мурадова крышует Герасимов". На это Кожемяко не ответил, — говорится в сообщении.

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