Пентагон не верит, что Украина сможет вернуть Крым в ближайшее время – Politico

Украинские военные вряд ли смогут в ближайшей перспективе вернуть полуостров военным путем. Об этом говорили в Пентагоне на тайном заседании.

В Пентагоне не верят, что Украина сможет вернуть Крым в ближайшее время/ 59 ОМПБр Якова Гандзюка, Википедия

В Пентагоне не верят, что украинским военным удастся отвоевать Крым у российских оккупантов в ближайшем будущем.

Об этом сказали четыре высокопоставленных чиновника Министерства обороны Соединенных Штатов Америки во время засекреченного брифинга для членов Комитета по вооруженным силам Палаты представителей Конгресса США, сообщает издание Politico.

В издании отмечают: неизвестно, что стало причиной именно такой оценки ситуации участниками брифинга. Однако по словам трех ознакомленных с содержанием брифинга источников, с которыми говорили журналисты, в Пентагоне не верят, что Украина имеет или скоро будет иметь способность вытеснить оккупантов с захваченного Россией полуострова.

Четвертый источник рассказал, что брифинг был в большей степени двусмысленным. Однако он также отметил, что успешное наступление Украины с целью возвращения Крыма не гарантировано.

Такие оценки перекликаются с озвученным ранее заявлением председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли, который в прошлые недели говорил, что Украине будет очень сложно выгнать войска РФ со своей территории в этом году.

"Я по-прежнему считаю, что в этом году будет очень и очень сложно военным путем выгнать российские войска со всей... оккупированной Россией Украины... Это не значит, что это не может произойти. Это не значит, что этого не произойдет, но это будет очень, очень трудно", – говорил Милли во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в Германии 20 января.

Перспективы освобождения Крыма

Ранее сообщалось, что для начала деоккупации Крыма украинские военные должны перебить сухопутный коридор, который РФ проложила к полуострову через оккупированные территории Украины. Это сделало бы оккупантов зависимыми от Крымского моста. Такой возможный сценарий начала освобождения полуострова от захватчиков описал экс-сотрудник Центрального разведывательного управления США генерал Дэвид Петреус.

Напомним, глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что в 2023 году Россия сосредоточится на оккупации большей части территорий Донецкой и Луганской областей. Глава ГУР добавил, что "мы должны сделать всё, чтобы к лету Крым вернулся домой".

Военнослужащий ВСУ, журналист и политолог Кирилл Сазонов спрогнозировал, как дальше могут развиваться события в войне в Украине. Он отмечает, что украинские военные могут остановить новое наступление оккупантов, которое планирует Путин. До Крыма они могут дойти после того, как освободят Донбасс и южные области нашего государства.

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