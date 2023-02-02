'ВСУ знают, что делать': Ходжес призвал отдать Украине контрабандное оружие из Ирана, которое перехватили США

Оружие направлялось из Ирана в Йемен для поддержки повстанцев-хуситов. Речь идет о более 3000 винтовок, двух десятках противотанковых ракет и боеприпасах.

Бен Ходжес / Фото УНИАН

Американские военные перехватили незаконно транспортируемое оружие, произведенное в Иране. Бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес, комментируя новость об изъятии крупной партии оружия, заявил, что его можно было бы отдать Вооруженным силам Украины для борьбы с российскими оккупантами.

Речь идет о более 3000 винтовок, двух десятках противотанковых ракет и большом количестве боеприпасов.

"Отлично! Отправляйте все в Украину. Они знают, что делать с этим оружием!", - написал Ходжес в Twitter.

Как сообщило издание The Wall Street Journal, Центральное командование ВС США (CENTCOM) отчиталось, что сотрудники ведомства вместе с международными партнерами успешно перехватили перевозку морским путем более 3 тысяч автоматов, около 600 тысяч патронов и 23 противотанковых управляемых ракет.

Партия оружия направлялась из Ирана в Йемен для поддержки повстанцев-хуситов.

Операцию провели 15 января в Оманском заливе. Судно, подозреваемое в контрабанде, французский военный корабль остановил у берегов Йемена.

Как сообщал Главред, ранее генерал в отставке Бен Ходжес заявил, что Украина получит несомненное преимущество на поле боя, если западные страны поставят ВСУ три разновидности вооружений. Речь идет прежде всего о ракетах ATACMS, боеприпасах GLSDB и дронах Gray Eagle.

Также Ходжес считает, что Украина может освободить оккупированный Крым до конца лета, если западные партнеры предоставят ВСУ необходимое оружие и дальнобойные ракеты.

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