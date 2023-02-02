РФ планирует захват власти в Киеве: генерал ВСУ не исключил новый удар из Беларуси

Александр Павлюк назвал главное условие для нового наступления РФ на Киев из Беларуси.

РФ может пойти в новое наступление, не исключил генерал-лейтенант Александр Павлюк / Минобороны РФ

Для создания ударной группировки с целью нового наступления на Киев с территории Беларуси оккупантам РФ потребуется два-три месяца, заявил командующий группировкой сил и средств обороны Киева, генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Вместе с тем он пока не видит группировки, которая может повторить такое наступление. Об этом украинский генерал сказал в интервью РБК-Украина.

"Мы не исключаем, что такое наступление может быть. Основная задача агрессора - захватить и сменить власть в Украине. Пока она не будет выполнена, Россия не сможет полностью контролировать Украину. Поэтому это направление мы не исключаем из перечня угрожающих. Мы оцениваем эти силы и имеющиеся у врага средства их способность для выполнения этой задачи", - говорит он.

В то же время условием для нового наступления на Киев из Беларуси командующий группировкой сил и средств обороны Киева назвал успехи оккупантов на востоке Украины.

"Более вероятен сценарий - если у них будет успех на Востоке, тогда возможно наступление по другим направлениям, в том числе и с Севера. Чтобы вести наступательные действия еще где-то, им нужно создать соответствующие группировки сил и средств. Если бы у них была такая возможность, то они не отходили бы с Севера еще тогда, в марте, не убегали бы из Херсона и не были бы выбиты из Харьковской области", - отметил он.

Павлюк добавил, что несмотря на мобилизацию, в России не так уж много сил и средств: "Да, она имеет преимущество в человеческом ресурсе и боеприпасах. Но их потери достаточно ощутимы для них. И если говорить о белорусском направлении, то, по моему мнению как военного, у России пока нет возможности наступать на два фронта. Ведь невозможно любое подразделение отправить в наступление - людей нужно готовить, потому что они остановятся сразу, как начнут нести потери".

Угроза нового наступления РФ

Ранее сообщалось о том, что РФ стремиться сохранить ранее захваченные территории Украины, поэтому планирует новое наступление.

При этом Кремль намерен давить на Украину и западных союзников с тем, чтобы они согласились на выгодное РФ перемирие, пишет Bloomberg.

В материале отмечается, что РФ стала более реалистично относиться к своим амбициям и признает, что даже удержание нынешней линии фронта было бы достижением.

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, российские оккупанты не смогут повторить сценарий широкомасштабного наступления, которое было в феврале 2022 года.

У РФ на сегодня нет соответствующего ресурса, а в Украине совсем другая мотивация.

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