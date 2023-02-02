Танки Leopard проломили еще одну стену, надежды Путина на перелом разрушаются – Кулеба

Содействие Польши в поставках танков Leopard Украине помогло Киеву разрушить еще одну стену на пути к усилению оборонного потенциала, сказал Дмитрий Кулеба.

Украина благодарна Польша за содействие в получении танков Leopard - Кулеба / Коллаж УНИАН, Bundeswehr/David Karafa

Решение Запада передать Украине танки Leopard разрушает надежды российского директора Владимира Путина на перелом в войне. Польша помогла Киеву сдвинуть вопрос с точки и проломить еще одну стену на пути к усилению обороноспособности государства. Украинская дипломатия придерживается позиции, согласно которой никаких табу на вооружения быть не должно. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В интервью польскому изданию Niezalezna.pl он сказал о том, что принятое странами-союзниками решение по поставкам Киеву танков Leopard крушит надежды главы Кремля на перелом хода войны в свою пользу. Помощь Польши поспособствовала "слому еще одной стены", за что Украина благодарна Варшаве.

"Отдельно хотелось бы обратить внимание на имеющее огромные последствия решение Польши передать Украине танки Leopard. Вы помогли нам снести еще одну стену", - отметил Кулеба.

Кроме того, дипломат акцентировал внимание на том, что ради достижения "решительной победы свободы" не должно быть "табу и запретных тем, касающихся поставок самого мощного оружия". Именно таким подходом руководствуется украинская дипломатия во время переговоров о поставках вооружений.

"Мы будем укреплять оборонный потенциал Украины и мощь украинской армии через "Рамштайн" и другие эффективные форматы до тех пор, пока оккупанты не смогут больше сопротивляться и продолжать террор против нашего народа", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Танки Leopard 2 для Украины

Немецкий канцлер Олаф Шольц 25 января заявил, что правительство ФРГ приняло решение по танкам Leopard 2 для Украины. Берлин решил сам поставить Украине тяжелые боевые машины и разрешил третьим странам отправлять их Киеву.

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус отметил, что Украина получит Leopard 2 приблизительно через 3 месяца. Берлин отправит Киеву два батальона танков. Первая партия будет включать 14 единиц Leopard 2A6, их должны быстро подготовить для передачи.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уточнил, что Украина в рамках первой волны помощи получит около 120-140 современных западных танка. Речь шла о Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams. Также Киев рассчитывает на французские танки Leclerc.

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