"Путин все видит": Резников сказал, пойдет ли РФ войной на НАТО

Глава Кремля и его генералы хорошо понимают, что война против Альянса будет нежизнеспособной на 100%.

Резников отмечает, что РФ не решится пойти войной на НАТО/ УНИАН, сайт Кремля

Страна-агрессор Россия не пойдет на прямое столкновение с Североатлантическим альянсом. Диктатор РФ Владимир Путин хорошо понимает, что такую войну он проигрывает очень быстро.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в эфире BFMTV. Он отмечает, что боевые действия не выйдут за пределы Украины.

"Путин видит, насколько эффективным является оружие НАТО, и это еще в ограниченном количестве, поэтому он проигрывает на земле", – сказал министр.

По его словам, Россия никогда не нападет на Альянс, потому что Путин и его генералы понимают, что такая война нежизнеспособна на 100%.

При том, что глава Кремля боится нападать на НАТО, он всячески позиционирует боевые действия в Украине якобы "войной со всем Альянсом". Таким образом он пытается объяснить неудачи российских оккупантов на фронте – мол, "россиянам противостоит всё НАТО". Хотя на самом деле оккупанты воюют только против украинских войск, говорит Резников.

В то же время министр обороны Украины подчеркнул, что Россию нужно остановить, иначе будет сохраняться угроза и для всего НАТО.

Напомним, в ГУР Минобороны Украины отмечают, что Путин дал приказ своим войскам полностью захватить все районы Донецкой и Луганской областей до марта. Фиксируются признаки массированного наступления россиян на востоке Украины. Подконтрольная Беларусь используется для подготовки мобилизованных, по данному направлению у врага нет сил и средств для того, чтобы наступать.

Ранее российский политолог Дмитрий Орешкин отмечал, что российский диктатор Владимир Путин не остановится в Украине сам, если его не остановить. Он не отказался от своей идеи захватить все украинские территории, поэтому в случае успеха оккупантов на востоке и юге диктатор РФ отправит их снова на Киев и дальше.

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