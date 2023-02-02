Путин хочет наступать с 2-3 направлений, Киев снова станет целью оккупантов – премьер Польши

Диктатор РФ ждет весны, потому что сейчас почва слишком мягкая для движения тяжелых танков и артиллерии. Оккупанты могут наступать в марте-апреле.

Оккупанты могут наступать с двух или трех направлений и снова атаковать Киев/ сайт Кремля, УНИАН

Российский диктатор Владимир Путин хочет доказать россиянам, что он долгосрочный игрок и никогда не сдается. Поэтому во время запланированного нового наступления, которое может состояться в марте или апреле 2023 года, диктатор РФ снова бросит свою армию на штурм Киева.

Само наступление может происходить с двух-трех направлений. Такое мнение высказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью немецкому изданию Bild.

"Я думаю, что план Путина и его людей, таких как Валерий Герасимов, его новый главнокомандующий российской армией, заключается в том, чтобы окружить Украину. И готовя все эти планы, он, наверное, думает, что должен атаковать с двух или трех разных направлений", – полагает Моравецкий.

По его мнению, нельзя исключать варианта, что оккупанты попытаются снова атаковать Украину с севера.

"Я думаю, что украинцы не могут исключать нападения с севера из Беларуси, так что Киев будет окружен с Запада", – говорит польский премьер.

Путин не атакует сейчас, а ждет весны, потому что сейчас достаточно мягкая зима. Нынешние погодные условия не дают почве достаточно затвердеть, чтобы по ней могли проехать танки и артиллерия. Поэтому российский диктатор может погнать свое войско в наступление в марте или апреле, говорит Моравецкий. Он добавил, что это наступление будет тяжелым.

Премьер-министр Польши напомнил, что в РФ мобилизовали около 200-250 тысяч солдат. Он подчеркнул: нельзя забывать, что у страны-агрессора России есть много оружия и много людей.

Напомним, в ГУР Минобороны Украины отмечают, что Путин дал приказ своим войскам полностью захватить все районы Донецкой и Луганской областей до марта. Фиксируются признаки массированного наступления россиян на востоке Украины. Подконтрольная Беларусь используется для подготовки мобилизованных, по данному направлению у врага нет сил и средств для того, чтобы наступать.

Ранее российский политолог Дмитрий Орешкин отмечал, что российский диктатор Владимир Путин не остановится в Украине сам, если его не остановить. Он не отказался от своей идеи захватить все украинские территории, поэтому в случае успеха оккупантов на востоке и юге диктатор РФ отправит их снова на Киев и дальше.

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